Euforia en la Antártida: festejó en camiseta bajo fuertes vientos y -30 °C

El fervor por la Selección Argentina no conoce de límites geográficos ni de temperaturas extremas. Tras un triunfo clave en el Mundial 2026, la Base Antártica Esperanza se convirtió en el escenario de una de las postales más virales de los festejos: un soldado gritando su desahogo en camiseta, desafiando vientos de 130 kilómetros por hora y una sensación térmica de 30 grados bajo cero.

En esta entrevista, con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el teniente coronel Fernando Sosa, jefe de la base, y el suboficial Jorge Yrrutia —protagonista de la hazaña térmica— relatan cómo se vive la pasión celeste y blanca desde el aislamiento del continente blanco. Además, reflexionan sobre el sentido de hacer soberanía, la vida cotidiana en el frío extremo y el significado estratégico de Malvinas y la Antártida bajo el paraguas del Tratado de Paz.

El teniente coronel Fernando Sosa es el jefe de la Base Conjunta Antártica Esperanza y el suboficial principal Jorge Yrrutia se desempeña como encargado de las comunicaciones de la base.

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— Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar dispuestos a hablar con nosotros en un día como hoy. Esperemos que no haga 30 grados bajo cero como ayer cuando salieron con la bandera argentina. Me gustaría que, en el orden que ustedes quisieran, Fernando, Jorge, compartieran con nuestra audiencia lo que sintieron anoche.

F.S: — Muy buenos días, un gran saludo a todos desde la Base Antártica Esperanza. Yo soy el teniente coronel Fernando Sosa, jefe de la base, y estamos con Jorge Yrrutia, que es el protagonista del video. Como bien lo dice, tuvimos 30 grados bajo cero de sensación térmica y vientos de 130 kilómetros por hora ayer. Así que el frío y el viento no impidieron el festejo de Jorge ante el triunfo de nuestra Selección.

J.Y: —¿Qué tal? Buenos días.

— Buenos días, Jorge.

J.Y: — Sí. Antes que nada, agradecerte por el espacio. Ayer, en un momento de desahogo cuando terminó el partido, no quedó otra que salir afuera, festejarlo y gritarlo.

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—¿Se siente distinto la patria allí. Cuando vieron cada uno de ustedes los partidos del Mundial estando en el continente blanco?, ¿tenía un sabor distinto?

F.S: — Sí, la verdad que se disfruta de otra manera. Uno está alejado de sus vínculos, casi aislado, pero gracias a las buenas comunicaciones que hoy tenemos en la Antártida —al gran avance que viene teniendo en estos últimos años— nos sentimos cerca a la vez. Pero el estar acá representando también a nuestro país, haciendo soberanía en el territorio antártico, y ver a otros argentinos, en este caso nuestra Selección, también representarnos y lograr el éxito que vienen llevando hasta el momento, nos llena de alegría. Se disfruta de otra manera.

— Jorge, ¿usted de dónde es? ¿De qué provincia de la Argentina es?

J.Y: — Yo soy nacido en Córdoba, criado en San Luis, tengo mi familia en San Luis y tengo un hermano, el mayor, que está en Rosario con mis tres sobrinos más grandes.

— ¿Y qué le decía a su familia cuando vio, supongo, el video que debe haber mandado ahí en camiseta con 130 kilómetros de viento y 30 grados bajo cero?

J.Y: — Ya están acostumbrados. Yo soy el hijo del medio, el más loco, así que están acostumbrados a verme en el frío. Estuve seis años en Puente del Inca, Mendoza. Esta ya es mi tercera campaña también en la Base Antártica Esperanza y tengo esos arrebatos de locura, así que están acostumbrados a verme pasar frío.

— ¿Y después nada? ¿Ni un estornudo, nada de tomar algo contra la gripe? ¿Cómo se hace eso, que acá los porteños con 8 grados de frío ya nos engripamos?

J.Y: — No hay virus ni gérmenes que sobrevivan, así que no nos resfriamos acá.

— Fernando, Malvinas y la Antártida... ahí, cerquita de Malvinas, la puerta a la Antártida. Hablábamos recién con la excanciller Susana Malcorra de la importancia estratégica que tiene Malvinas para todo el control de la Antártida y todo lo que significa el Mar Argentino del sur. Y hablábamos con ella sobre cómo las nuevas guerras, hoy que se ve que con drones países pequeños como Ucrania o como Irán hacen defensa frente a países con una potencia militar mucho mayor. No sé si tiene alguna reflexión sobre Malvinas, sobre lo que fue aquella guerra del 82, sobre la posibilidad de recuperarlas en algún momento. No sé si lo meto en un lío, pero estoy obligado a preguntarle por Malvinas.

F.S: — No, por favor. Uno como militar tiene un sentimiento, por supuesto, hacia nuestros veteranos y caídos en el conflicto. Obviamente, nuestra preparación primordial es defender la paz, y eso también se materializa a través de la actividad antártica, ya que dentro del Tratado Antártico que rige desde el año 1961, todos los países que somos parte cumplimos con el mantenimiento de la paz. También se plasma en nosotros, como militares argentinos, lograr eso a futuro en lo relacionado a las cuestiones de Malvinas, que ya es algo que tiene una trascendencia más a nivel político, ya que nosotros somos el elemento estratégico para ser empleado ante una necesidad. Pero hoy, en lo particular, la Antártida como parte busca el mantenimiento de la paz y queremos, obviamente, que eso se plasme en todos los niveles.

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— Fernando Sosa, Jorge Yrrutia, muchísimas gracias y felicitaciones, en el caso de Jorge, por ese video lleno de coraje. Gracias por estar ambos allí. Muy gentiles.

F.S: — Muchas gracias a ustedes por el espacio y nuevamente un gran saludo a todos los argentinos desde la Base Antártica Esperanza, una de las siete bases permanentes que tiene nuestro país.

J.Y: -Muchas gracias por todo. Saludos.

— Gracias a ustedes. Un abrazo.

— Acabamos de hablar con quien conduce la base, el teniente coronel Fernando Sosa, jefe de la Base Esperanza —la más clásica base de la historia antártica argentina—, y con el suboficial Jorge Urrutia, quien con 130 kilómetros de viento en contra y 30 grados bajo cero salió en camiseta, con la celeste y blanca, a festejar el triunfo de la Selección.

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