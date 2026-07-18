Noblex revive al Gerente de la histórica campaña y queda a un partido de cumplir otra promesa con la Selección Argentina

Buenos Aires, 17 de julio de 2026. Hay campañas que trascienden la publicidad y se convierten en parte de la cultura popular. A nueve años de la histórica promoción de Noblex que acompañó a la Selección Argentina rumbo al Mundial de Rusia 2018, el recordado Gerente vuelve a quedar a un partido de enfrentar una nueva promesa. Pero, a diferencia de aquella vez, si le toca cumplir significará que ocurrió exactamente lo que millones de argentinos desean: que la Albiceleste vuelva a consagrarse campeona del mundo.

En 2017, durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia, Noblex lanzó una promoción que prometía devolver el dinero de los televisores si Argentina no lograba clasificar. Lo que parecía una apuesta imposible estuvo a punto de hacerse realidad: la Selección llegó al último partido con chances concretas de quedarse afuera del Mundial y, con esa tensión, nació uno de los personajes más recordados del marketing argentino: el Gerente de Noblex.

Mientras millones de argentinos seguían cada jugada de la Selección, el país también seguía la historia del gerente que esperaba no tener que cumplir una de las apuestas comerciales más desafiantes de la publicidad argentina. Finalmente, Argentina clasificó al Mundial y la promoción nunca se activó. Sin embargo, el personaje trascendió la campaña y quedó instalado en la cultura popular y hoy continúa vigente a través de sus perfiles oficiales en Instagram (@gerentedenoblex) y X (@GerenteDeNoblex), donde comparte contenido vinculado a la Selección y las campañas de la marca.

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Su historia llegó al cine con El Gerente, la película inspirada en aquella campaña que retrató la tensión vivida durante las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y convirtió una acción comercial en un fenómeno cultural.

Años más tarde, el personaje volvió a apostar por la Selección durante el Mundial de Qatar con la campaña “Paga Dios”. Gracias al título conseguido por Argentina, Noblex debió devolver el dinero a quienes habían comprado un televisor el día del cumpleaños de Diego Maradona.

La nueva promesa de Noblex para el Mundial 2026

En 2026, la historia sumó un nuevo capítulo. En mayo, Noblex lanzó la campaña “Si pasa lo que todos queremos que pase”, construida sobre uno de los códigos más representativos del hincha argentino: la cábala y la necesidad de no anticipar resultados.

En ese marco, quienes adquirieron un televisor Noblex Black Series Pro de 100 pulgadas accederán a la devolución del doble del valor abonado, mediante un cupón para Tienda Newsan, si pasa lo que todos queremos que pase.

Hoy, después de un Mundial en el que Argentina ganó todos sus partidos, solo queda un encuentro por disputar. Una vez más, el Gerente de Noblex queda a un partido de tener que cumplir una promesa. La diferencia es que, esta vez, el resultado que activaría la promoción es exactamente el mismo que él espera como argentino y como hincha.

“Hace nueve años, mi deseo era que la promoción no se activara, porque representaba un enorme compromiso para la compañía y un desafío muy importante desde el punto de vista comercial. Hoy sigo siendo plenamente consciente de lo que implica cumplir una promesa de esta magnitud, pero también comparto la misma ilusión que millones de argentinos: volver a ver a la Selección alcanzar la gloria. El domingo voy a vivir el partido como cualquier hincha. Y si me toca cumplir, será porque pasó lo que todos queremos que pase”, afirmó el Gerente de Noblex.

A casi una década de aquella campaña que marcó un antes y un después en la publicidad argentina, la historia vuelve a poner al Gerente de Noblex frente a una promesa. Solo que ahora ya no existen intereses contrapuestos: el ejecutivo y el hincha buscan exactamente el mismo desenlace. Si llega el momento de cumplir, será porque Argentina volvió a levantar la Copa del Mundo.