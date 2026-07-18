Las seis experiencias de sushi y cocina fusión imperdibles para celebrar el Día del Amigo en Buenos Aires

Que el Día del Amigo coincida con el inicio de la semana laboral suele presentar un desafío de horarios para quienes quieren organizar una salida extendida sin estar pendientes de la alarma de la mañana siguiente. Frente a esto, Fabric lidera la tendencia en el circuito gastronómico porteño y de zona norte al proponer una alternativa sumamente práctica: trasladar la celebración al fin de semana previo. De la mano de importantes beneficios bancarios, sets de DJ en vivo y propuestas pensadas especialmente para compartir, el sábado 18 y el domingo 19 de julio se consolidan como los días ideales para el encuentro grupal, dejando el lunes como la fecha del brindis oficial para quienes prefieren la tradición. Además de Fabric, otras opciones completan un recorrido de seis coordenadas imperdibles que redefinen el ritual del encuentro: desde barras exclusivas y mesas comunitarias, hasta karaokes privados y ceremonias de fuego.

La previa perfecta y una apertura fuera de agenda con Fabric

Fabric se distingue por una cocina donde el cuidado por el detalle se refleja en cada creación. La selección de ingredientes premium, la precisión en las técnicas y una mirada innovadora dan vida a piezas que sorprenden por sus combinaciones, con protagonistas como el atún rojo, el pistacho y otros ingredientes de alta calidad que aportan nuevas texturas y sabores. Para evitar el cansancio del lunes por la noche, Fabric propone adelantar el encuentro al fin de semana con una carta de impronta nikkei diseñada especialmente para el picoteo relajado. Rolls clásicos y especiales, el Udon de Mariscos y el Ceviche Nikkei de salmón y palta torchada son las opciones estrella para llevar al centro de la mesa. Para incentivar esta previa, durante el sábado 18 y el domingo 19 de julio, el restaurante ofrecerá un 35% de descuento para quienes abonen con tarjetas Santander Río de las categorías Black y Platinum, convirtiéndose en el aliado ideal para las mesas grupales.

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Sin embargo, para los que eligen sostener la tradición de salir el mismo lunes, Dragón Blanco -la exclusiva propuesta del grupo- abrirá sus puertas de manera excepcional esa noche. Quienes se acerquen el sábado 18 y domingo 19 disfrutarán de un DJ en vivo y un ciclo especial junto a Chivas con tragos a precios promocionales. En tanto, el lunes de festejo, la experiencia se coronará en el salón con música y una copa de espumante de cortesía de bienvenida para celebrar la amistad.

Platos de estación en la mesa comunitaria de ADA Buenos Aires

Ubicado en la tradicional esquina de Libertad 1198 y Arenales, en Recoleta, ADA Buenos Aires se presenta como la opción perfecta para quienes buscan un ambiente con diseño y calidez para reunirse desde el fin de semana. Su salón se destaca por una gran mesa comunitaria y cocina abierta, logrando que la cena tenga un ritmo dinámico e integrado que invita a quedarse.

La propuesta gastronómica aquí se basa en una cocina de estación muy cuidada, donde los fermentos y las conservas de elaboración propia marcan el diferencial de sabor. Platos abundantes como la Milanesa ADA con spaghetti y crema de albahaca o el Pollo al limón con tabboulleh son ideales para compartir entre varias. Además, la carta incluye alternativas saludables como el plato Macrobiótico con tahine y naranja, asegurando opciones atractivas para todos los perfiles del grupo.

Cena, fotos y karaoke sin cargo en Yatai Yatoi

Si la idea es ganarle a la rutina con una experiencia 100% interactiva, Yatai Yatoi combina en sus locales de Palermo (Costa Rica 5802) y del Barrio Chino (Echeverría 1665) la mística de los mercados callejeros de Asia con entretenimiento puro. Su estética de neones vibrantes es ideal para registrar la salida en fotos con amigas, mientras que el menú ofrece un viaje de sabores por cinco países a través de gyozas, Bo Xao de udon con bondiola marinada en lemongrass y el refrescante Kinilaw (ceviche filipino con leche de coco y mango).

El dinamismo del street food se hace presente en Yatai Yatoi con opciones que van desde las clásicas gyozas doradas hasta boles de ramen, ideales para disfrutar de una comida interactiva.

Para aprovechar los mejores beneficios en el salón, el sábado 18 y domingo 19 se podrá acceder al 35% de descuento con tarjetas Santander Río Black y Platinum. Además, el local de Palermo ofrece durante todo el mes la reserva de su sala de karaoke privada de forma gratuita, sumando turnos por la tarde debido al receso invernal. Para quienes prefieren el plan en casa, del 17 al 20 de julio habrá promociones especiales en delivery, incluyendo un 30% OFF en el Combo Gong ($54.000) y en el Combo Street ($33.250), o un 15% OFF en sus opciones de Ramen clásico ($21.675) y Ramen Veggie ($20.400).

Piqueo peruano con vista al río en Tigre Morado

Para los grupos que buscan desconectarse por completo, Tigre Morado lleva la frescura de la cocina peruana a tres locaciones estratégicas: Palermo (Honduras 5900), Olivos (Avenida Libertador 2405) y su destacada sede en la Costanera Norte (Avenida Costanera Rafael Obligado 185) con un deck exterior frente al río.

El concepto del restaurante gira en torno al piqueo, lo que facilita que todos prueben diferentes preparaciones a la vez en un ambiente relajado. Entre los platos pensados para el centro de la mesa se destacan el Cebiche Ají Ají, el clásico Lomito Salteado preparado al wok y el reconfortante Arroz Meloso con mariscos. Una propuesta llena de carácter que invita a disfrutar de una comida larga y distendida de fin de semana.

El ritual del fuego en el brasero de Emperador Meiji

Emperador Meiji propone celebrar la amistad a través de la intimidad y el ritual del fuego en torno a su sistema de brasero japonés. Con sedes en Palermo (Honduras 5902) y Olivos (Corrientes 421), la dinámica consiste en un desfile constante de platos pequeños que llegan a la mesa de forma progresiva, ideal para estirar la charla de sobremesa.

La carta del espacio combina técnicas milenarias con materias primas de primera calidad. Para iniciar la experiencia, las recomendaciones apuntan al exquisito Tiradito de Atún Rojo con ponzu trufada, una cuidada variedad de nigiris clásicos para compartir y las gyozas vegetarianas al vapor. El plan perfecto para grupos reducidos que buscan una atmósfera cálida y una dinámica de cena diferente.

Los tiraditos de alta calidad y las pequeñas piezas diseñadas por Emperador Meiji acompañan a la perfección el tradicional sistema de brasero japonés para prolongar la charla de sobremesa.

Exclusividad Omakase sin menú en la barra de Mutsuhito

Para los grupos más chicos que quieren transformar el festejo en una verdadera vivencia gourmet, Mutsuhito rompe los esquemas tradicionales y propone una noche sin carta. Bajo el formato Omakase, es el Itamae quien decide y elabora los pasos de la cena en tiempo real basándose en los ingredientes más frescos del día en su barra de Palermo (Honduras 5902).

Por su capacidad limitada y su perfil exclusivo, el restaurante opera estrictamente bajo reserva previa tomada con anticipación. Esta propuesta se consolida como el regalo o la celebración ideal para quienes quieren saltarse el formato de salida masiva y regalarse una noche de alta gastronomía y descubrimiento sensorial.

La frescura y el detalle se perciben en cada uno de los nigiris de autor que el Itamae elabora en tiempo real frente a los comensales en la exclusiva barra de Mutsuhito.

Ya sea a través del dinamismo de una barra interactiva, la complicidad de un karaoke privado, la intimidad de un menú a ciegas o el calor de un brasero japonés, el circuito gastronómico demuestra que las opciones para celebrar la amistad son tan diversas como los grupos que las disfrutan. Con el fin de semana como el escenario ideal para adelantarse al calendario, la propuesta está servida. Solo resta coordinar la agenda grupal, elegir la coordenada que mejor se adapte al espíritu del encuentro y asegurar un lugar en la mesa para brindar por aquellos lazos que hacen de cada reunión un momento memorable.