¿Qué tienen en común Friends y la llegada del hombre a la luna?

A simple vista, nada parece unir a Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross con Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Unos marcaron a fuego la cultura pop de los años noventa como el grupo de amigos más famoso y querido del planeta, viviendo en ese momento en el que "tus amigos son tu verdadera familia". Los otros, realizaron la hazaña más grande de la humanidad.

Sin embargo, el 20 de julio, fecha en la que Argentina celebra el Día del Amigo, estos dos universos se cruzan de manera sorprendente. Unos representan la amistad idealizada y eterna de la televisión; el otro, el evento histórico que inspiró a un argentino a elegir este día para honrar ese vínculo tan especial.

El argentino Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo, psicólogo y profesor de filosofía, quedó impactado por el alunizaje del Apolo 11. Febbraro vio en este evento un símbolo de unidad, fraternidad y un paso gigante hacia el entendimiento entre los seres humanos. Inspirado por esta hazaña que conectó al mundo entero, decidió que esa fecha debía ser recordada como un homenaje a la amistad.

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Para difundir su idea, Febbraro escribió mil cartas y las envió a referentes y personas de diferentes partes del mundo. Su propuesta tuvo una aceptación enorme, especialmente en Argentina, donde la fecha se adoptó con entusiasmo y comenzó a celebrarse anualmente hasta convertirse en una tradición profundamente arraigada en nuestra cultura. Porque, ¿quién es más amiguero que el argentino?

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