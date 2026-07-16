Vacaciones en Iguazú: cuál es el hotel cinco estrellas que lidera las reservas en invierno

Las vacaciones de invierno en Iguazú se consolidan cada año como una de las escapadas más elegidas por quienes buscan combinar naturaleza, descanso y actividades para compartir en familia. A la posibilidad de descubrir una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo se suma una tendencia cada vez más marcada: elegir alojamientos que también formen parte de la experiencia del viaje.

En ese contexto, Iguazú Grand, ubicado a solo 15 minutos del Parque Nacional Iguazú, propone durante todo julio una programación especialmente diseñada para disfrutar el invierno en familia. Rodeado por ocho hectáreas de jardines y con 134 habitaciones de distintas categorías, el hotel combina bienestar, gastronomía, recreación y contacto con la naturaleza en una experiencia pensada para grandes y chicos.

Un hotel pensado para disfrutar las vacaciones de invierno en familia

Uno de los principales diferenciales de Iguazú Grand es su propuesta integral para familias.

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Mientras los adultos disfrutan de los espacios de descanso, el spa o la gastronomía, los más chicos pueden vivir sus propias aventuras en el Club de la Selva, un espacio recreativo abierto durante todo el año pensado para niños desde los cinco años y adolescentes.

Club de la Selva: actividades recreativas para niños durante las vacaciones de invierno

Concebido como un lugar donde el juego, la creatividad y el contacto con la naturaleza forman parte de la experiencia, el Club de la Selva propone talleres creativos, deportes al aire libre, minigolf, escalada, tirolesa, juegos de agua, teatro, caminatas por el Sendero Ecológico y actividades que invitan a descubrir la flora, la fauna y la cultura local. Además, cuenta con sectores especialmente adaptados para bebés, niños y adolescentes, acompañando cada etapa de crecimiento con propuestas acordes a sus edades.

Todas las actividades están coordinadas por un equipo especializado en recreación infantil, pedagogía y seguridad, permitiendo que los adultos disfruten de la estadía con la tranquilidad de saber que sus hijos participan de experiencias supervisadas en un entorno seguro..

Bienestar y spa: una pausa para disfrutar el invierno

El invierno también invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo al bienestar. Durante todo julio, Iguazú Grand celebra el Mes de la Amistad con propuestas especialmente pensadas para compartir.

Relax junto a la piscina del Centro de Bienestar

El Centro de Bienestar del hotel completa la experiencia con piscina climatizada, termas romanas, saunas húmedo y seco, sala de relajación, gimnasio y tratamientos elaborados con ingredientes naturales de la región, como miel, yerba mate, cítricos y hierbas, buscando conectar el bienestar con la identidad de la selva misionera.

Gastronomía que invita a descubrir los sabores de Misiones

La propuesta gastronómica constituye otro de los grandes atractivos de la experiencia.

El Jardín Restaurant invita a descubrir la riqueza de la cocina regional a través de una propuesta inspirada en la herencia local, elaborada con productos frescos y de estación. Por su parte, La Terraza Restaurant ofrece una destacada propuesta de parrilla para disfrutar en un entorno relajado con vistas a los jardines y piscinas del hotel, mientras que el Lobby Bar se presenta como el lugar ideal para compartir un café, un cóctel o una comida durante cualquier momento del día.

Gastronomía regional en El Jardín Restaurante

Beneficios exclusivos para residentes de la provincia de Misiones

Como parte de las acciones vigentes, Iguazú Grand ofrece beneficios exclusivos para residentes de la provincia de Misiones.

La propuesta incluye 20 % de descuento en estadías, con late check-out sujeto a disponibilidad, además de 15 % de descuento en El Jardín Restaurant, La Terraza Restaurant y Lobby Bar, así como en tratamientos del spa, invitando a disfrutar de una escapada de descanso sin salir de la provincia.

Experiencias para toda la familia a minutos de las Cataratas del Iguazú

Mucho más que visitar las Cataratas

Si bien las Cataratas del Iguazú continúan siendo el gran atractivo del destino, cada vez más viajeros buscan que el hotel también forme parte del viaje.

En Iguazú Grand, esa experiencia se completa con un sendero ecológico guiado, tres piscinas al aire libre rodeadas de vegetación, piscina climatizada, espacios de bienestar, restaurantes, jardines, propuestas recreativas permanentes y la cercanía con el Duty Free Puerto Iguazú, ubicado a apenas 200 metros del hotel.

De esta manera, la estadía trasciende el alojamiento para convertirse en un verdadero programa de vacaciones donde naturaleza, descanso, entretenimiento y gastronomía conviven en un mismo lugar.

Sobre Iguazú Grand

Iguazú Grand es un hotel cinco estrellas ubicado en Puerto Iguazú, Misiones, recomendado para vacaciones de invierno en familia. Se destaca por su Club de la Selva para niños y adolescentes, spa con experiencias wellness, gastronomía inspirada en la cultura guaraní, sendero ecológico, piscinas, actividades recreativas y una programación especial durante julio que incluye promociones por el Mes de la Amistad, una Fiesta Retro y una Cena Maridaje.

Quienes estén planificando una escapada durante las vacaciones de invierno pueden conocer la programación completa de julio, consultar disponibilidad y acceder a las promociones vigentes a través del sitio oficial de Iguazú Grand o comunicándose con el equipo de reservas.

Información de contacto

Para contactarte con Iguazú Grand, podés ingresar a su sitio web oficial https://iguazugrand.com o gestionar tus reservas a través de su mail [email protected]. Si preferís una comunicación más rápida, podés comunicarte a través de su WhatsApp (+54 9 3757) 443-973 o seguirlos en su Instagram @iguazugrand para no perderte ninguna novedad.