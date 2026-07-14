Fuego Sagrado 2026: así es el programa de incubación que transforma ideas universitarias en negocios reales

El ecosistema emprendedor argentino atraviesa un momento de grandes desafíos y expansión. En este contexto, el programa de incubación "Fuego Sagrado" de UADE HUB se ha consolidado como un puente estratégico entre la creatividad de los alumnos universitarios y las exigencias del mercado. A lo largo de ocho meses, estudiantes y graduados atraviesan un recorrido intensivo que incluye mentorías personalizadas, talleres y asesoramiento en áreas críticas como modelos de negocio, finanzas y legales.

Los resultados de su primera edición demuestran el valor de este acompañamiento. De los trece proyectos que finalizaron la cohorte 2025, el 69% ya genera ingresos. Sumado a que, en conjunto, estos emprendimientos reportaron una facturación mensual promedio superior a los 30.000 USD, y más de la mitad ya formó equipos de al menos tres integrantes, lo que demuestra un claro desarrollo de economías reales.

Entre las historias destacadas de la camada se encuentra “La Legión Producciones”, liderada por Elian Coronel, alumno de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo, que cerró importantes acuerdos de alcance gubernamental para llevar a cabo sus eventos, entre ellos, el homenaje a Luis Scola, realizado en Plaza Houssay. También resaltan casos como el de “Wit Ü”, de Julián Laterza, alumno de Ingeniería en Informática: un desarrollo digital orientado a los vínculos entre personas, que consiguió 35.000 USD en créditos tecnológicos de AWS tras ser seleccionado por Emprelatam.

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La nueva camada 2026

Lejos de detenerse, el programa ya puso en marcha a su segunda generación de innovadores, reuniendo propuestas que responden a las nuevas tendencias globales.

En el ámbito de la tecnología y las plataformas, Facundo Fernández Palópoli, estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional, presentó “KelsenTech”, un sistema legal B2B con inteligencia artificial diseñado para automatizar la carga administrativa de los estudios jurídicos. Martina Durán, alumna de la Licenciatura en Publicidad, impulsó “Buscopeon”, un portal de empleo que conecta trabajadores rurales con el campo; mientras que Guido Falaq, quien cursa la Licenciatura en Negocios Digitales, introdujo un dinámico marketplace con un sistema de subastas integradas en tiempo real con “PulpoLive”. Incluso la gastronomía encuentra su solución tecnológica con “Tappealo”, creado por Pilar Elisii, estudiante de la Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información, para reemplazar los menús físicos por sistemas QR integrales e interactivos.

A su vez, el diseño consciente y la sustentabilidad pisan fuerte este año. Paloma Fuentes, alumna de la Licenciatura en Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda, busca reducir el desperdicio con “Linaje”, transformando desechos textiles en indumentaria de diseño; y Sofía Fernández, quien actualmente cursa la Licenciatura en Marketing, apostó por la economía circular mediante una app enfocada en el trueque y reventa de ropa, llamada “Musea”.

En paralelo, el rubro de la indumentaria suma las marcas “KIE BRAND”, de Bianca Antonini, alumna de la Licenciatura en Negocios Digitales, enfocada en moda urbana disruptiva; y “The Groove”, de Agustina Guglielmo, alumna de la Licenciatura en Publicidad, diseñada específicamente para la libertad de movimiento de los bailarines.

Finalmente, el talento se extiende hacia nichos especializados y experiencias. Simón Araujo, alumno de Ingeniería Industrial, comercializa fibra de carbono y resinas de alto rendimiento para mejorar piezas industriales a través de “Carbonos”; Máximo Rivas Martin, estudiante de la Licenciatura en Marketing, lidera la agencia “HRK”, dedicada a profesionalizar la imagen pública de deportistas en crecimiento; Mora Vargas, quien cursa la Licenciatura en Gastronomía, aplica sólida gestión empresarial a la pastelería con “Moritas Bakery”; y Zoe Domínguez, graduada de la Licenciatura en Marketing, desarrolló “Ginna”, un suplemento en barra natural y rico en proteínas para deportistas. A ellos se suma Paulina Zotto Barone, graduada de la Licenciatura en Publicidad, quien con “Kassit” logró fusionar tecnología interactiva con objetos especiales para permitir a los usuarios revivir recuerdos a través de la implementación de sistemas NFC.

Esta diversa selección de ideas en desarrollo demuestra que el ecosistema sigue vibrante, impulsado por una nueva generación dispuesta a demostrar que posee el verdadero fuego sagrado necesario para emprender.