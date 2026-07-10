El mito de septiembre: por qué entrenar para llegar al verano es un error de principiantes

Cada año ocurre el mismo fenómeno en los gimnasios de todo el país. Llega septiembre, los días se vuelven más cálidos, la ropa se aligera y, de repente, una ola de personas colapsa las salas de musculación buscando un "milagro de primavera". Es el clásico apuro por llegar bien al verano. Sin embargo, los expertos en medicina del deporte y fitness coinciden en un diagnóstico contundente: esperar a septiembre es una estrategia condenada al fracaso.

El cuerpo humano no responde a los plazos del calendario comercial. Construir masa muscular, acelerar el metabolismo y lograr un cambio físico real y sostenible es un proceso biológico que demanda meses de estímulo constante. Por eso, el verdadero momento para asegurar el bienestar y la estética del próximo verano no es en primavera; es hoy, en pleno invierno. Y para dar ese primer paso sin excusas, los suscriptores de Perfil cuentan con Libre, la comunidad de beneficios que ofrece importantes descuentos en los mejores centros de entrenamiento, gimnasios y suplementación para arrancar hoy mismo.

El dato científico

Según el Colegio Americano de Medicina del Deportes (ACSM), las adaptaciones neurales del entrenamiento ocurren en las primeras semanas, pero la hipertrofia real (la ganancia de masa muscular que tonifica el cuerpo) empieza a ser visible de forma sólida recién después de las 8 a 12 semanas de constancia. Si arrancás en septiembre, llegarás a diciembre apenas empezando el proceso.

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El entrenamiento de fuerza: Mucho más que levantar peso

Durante décadas se asoció erróneamente la pérdida de peso exclusivamente con pasar horas arriba de una cinta de correr. Hoy, la ciencia demostró que el entrenamiento de fuerza es el pilar fundamental tanto para la salud como para la recomposición corporal (perder grasa y ganar músculo).

Los beneficios de levantar pesas, usar máquinas o trabajar con el propio peso corporal van mucho más allá de lo que muestra el espejo:

El músculo es un tejido metabólicamente activo. Cuanta más masa muscular desarrollás, más calorías quema tu cuerpo en reposo (incluso mientras dormís o trabajás frente a la pantalla). Por otro lado, el entrenamiento de fuerza fortalece los huesos (aumentando la densidad ósea), protege las articulaciones y mejora la postura, previniendo los típicos dolores de espalda de la vida de oficina. Y, además, levantar peso libera endorfinas y dopamina, convirtiéndose en uno de los mejores antídotos naturales contra el estrés, la ansiedad y la fatiga mental.

Construir el hábito cuando nadie está mirando

El mayor enemigo de los objetivos físicos es la inconstancia. Quien arranca en septiembre con la presión de "llegar a la playa en tres meses" suele caer en dietas restrictivas extremas y rutinas agotadoras que terminan en abandono o lesiones.

Arrancar ahora, cuando los días son fríos y cuesta más salir de la cama, tiene un valor doble: te obliga a construir disciplina. Cuando entrenás en invierno, no lo hacés por la motivación pasajera del sol; lo hacés porque estás creando un hábito. Para cuando llegue septiembre y todos estén desesperados por inscribirse, vos ya vas a tener tres meses de ventaja, una técnica pulida, un metabolismo más acelerado y los primeros resultados a la vista.

El cuerpo del verano se construye en el invierno. La receta no tiene misterios, secretos mágicos ni suplementos milagrosos. Solo requiere una decisión: dejar de postergar. El momento de mover el termómetro a tu favor es ahora.

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