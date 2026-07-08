Un gigante celeste y blanco: la Torre de Banco Macro se adueña otra vez de las miradas en Buenos Aires

El corazón corporativo porteño se tiñe otra vez de celeste y blanco. La Torre Macro, sede central de Banco Macro, engalana su fachada con la bandera argentina más grande, un gesto icónico que la entidad financiera repite cada vez que el país encuentra un motivo para celebrar y unirse bajo un mismo sentimiento.

La insignia patria cubre gran parte de la superficie vidriada del edificio, convirtiendo a la estructura en uno de los puntos visuales más reconocibles y fotografiados de la Ciudad de Buenos Aires.

Un diseño de César Pelli que hace historia

El imponente edificio, diseñado por el prestigioso y recordado arquitecto tucumano César Pelli, no es ajeno a estos despliegues de argentinidad. El antecedente más recordado por los ciudadanos ocurrió en diciembre de 2022, cuando Banco Macro recibió a la Selección de fútbol tras consagrarse campeones del mundo en Qatar. En aquella oportunidad, se montó la bandera más grande jamás vista en un edificio del país, una imagen que dio la vuelta al mundo y que hoy vuelve a repetirse.

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“Vestir nuestra Torre con la bandera es una forma de decir que creemos en este país y en su gente. Cada vez que la Argentina tiene algo para festejar, queremos estar ahí, acompañando desde el lugar que nos toca”, señalaron oficialmente desde la entidad bancaria.

"Pensar en Grande": el lema de Banco Macro hecho símbolo

La elección de intervenir el edificio no es casual. El lema institucional de la entidad, “Pensar en Grande”, encuentra en este tipo de acciones de alto impacto una traducción visual y concreta. Con sus 130 metros de altura, la Torre Macro se transforma en un símbolo visible para las miles de personas que circulan a diario por el centro financiero de una de las capitales más importantes de Sudamérica.

La entidad ha sabido sumarse históricamente a los grandes hitos de la vida nacional, entendiendo que una marca líder también tiene un rol clave en los momentos que emocionan y unen a los argentinos. De este modo, la construcción dejó de ser sólo una obra de arquitectura corporativa para transformarse en un actor que dialoga activamente con la ciudad.

Ubicada en Av. Eduardo Madero 1180, en pleno pulso financiero de Buenos Aires, la Torre Macro alberga a más de dos mil colaboradores y cuenta con instalaciones de última generación.

Desde su inauguración, su diseño —desarrollado bajo exigentes estándares de sustentabilidad de nivel internacional— la posicionó como una de las construcciones más emblemáticas y modernas de la Argentina.

Con este nuevo gesto celeste y blanco, Banco Macro reafirma su compromiso con el desarrollo del país y con los valores de unión que representa la insignia nacional.

Soñá en Grande, Pensá en Macro.