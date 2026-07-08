Tren Mitre a Tigre suspendido el fin de semana largo: preocupación por el impacto en el turismo y comercio

Según informó la empresa Trenes Argentinos a través de un comunicado, el ferrocarril del ramal Tigre no prestará servicio entre nuestra localidad y Retiro. Además, añadieron que esto responde a "tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional”.

Esta decisión -ejecutada sistemáticamente ante cada fin de semana largo- tiene un grave impacto en los comerciantes del territorio, como así también en los prestadores turísticos que desarrollan sus tareas dentro de la ciudad.

Desde el Municipio de Tigre, sostenemos que el tren es una vía de acceso fundamental para los turistas, como así también de movimiento entre los vecinos y vecinas del distrito.

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Es para destacar que el servicio del ferrocarril Mitre también estuvo suspendido por un total de 49 días, entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2026. Eso deja en evidencia que se trata de cortes reiterados que tienen consecuencias directas y afectan la economía de los vecinos y vecinas de la ciudad que trabajan con el mercado turístico que llega a Tigre.

Para finalizar, en un contexto económico sumamente complejo a nivel social, es importante resaltar que la ciudad es el primer destino atractivo de cercanía: el territorio ofrece diversas propuestas culturales, gastronómicas y deportivas -entre otras-, sectores que se verán directamente dañados por la decisión de la empresa Trenes Argentinos.