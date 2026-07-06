Dónde ver la recta final del Mundial 2026 en 4K: la nueva opción que suma deportes a la grilla de TV

Ver el Mundial con la mejor calidad y desde cualquier pantalla fue, es y será la prioridad de todos este mes. Por eso, Telecentro metió un cambio clave en su grilla y sumó los canales de DSports. A partir de ahora, los clientes pueden ver toda la programación deportiva tanto en la televisión de su casa como desde el celular o la tablet a través de la aplicación Telecentro Play.

La novedad llega justo en el mejor momento del año futbolero. Con esta incorporación, se puede seguir la cobertura completa de la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que incluye partidos en exclusiva y programas especiales con análisis, entrevistas y debates antes y después de cada fecha.

Partidos en 4K para no perderse ningún detalle

El gran atractivo de este acuerdo es que los partidos más importantes se van a transmitir en Ultra HD 4K. Esta tecnología permite ver las jugadas con una definición espectacular, ideal para televisores grandes. Pero el fútbol no es lo único que llega a la pantalla, ya que la lista de contenidos compartidos incluye la cobertura total del Mundial, partidos exclusivos de la Copa CONMEBOL Sudamericana y LaLiga de España. También habrá espacio para el básquet de primer nivel con la EuroLeague y los torneos de la FIBA, sumado a las grandes carreras del ciclismo internacional entre las que se destaca el Giro de Italia.

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¿Cuáles son los canales para sintonizar los partidos?

Las nuevas señales ya están activas dentro de la guía de canales, por lo que no hay que hacer ningún trámite ni configuración extra para empezar a mirarlas. En el dial de la televisión, DSports1 HD se puede sintonizar en los canales 109 y 995, mientras que DSports2 quedó asignado a las frecuencias 110 y 996. Por último, el canal 4002 se reservó de forma exclusiva para la señal DSports 4K, destinada a las transmisiones especiales en Ultra Alta Definición.

Con esta jugada, la empresa busca simplificar la vida a los fanáticos, reuniendo el cable de siempre y el streaming en un solo lugar para que nadie se quede afuera de las definiciones más importantes del deporte.