A 45 minutos de Buenos Aires: el destino que se prepara para las vacaciones de invierno

Se acercan las vacaciones de invierno y muchos ya empiezan a planificar una escapada de varios días. Entre las opciones más atractivas se destaca Concordia, un rincón entrerriano donde la naturaleza, la historia y la hospitalidad son parte de su esencia. Entre termas, viñedos, espacios naturales, propuestas culturales y sabores regionales, la ciudad se consolida como una de las alternativas más elegidas para esta temporada.

A solo 45 minutos de vuelo de Aeroparque y con acceso rápido a través de la Autovía Nacional 14, Concordia recibe a sus visitantes con el ritmo sereno característico del litoral, servicios de calidad y actividades para todas las edades.

Concordia te espera con experiencias únicas para la temporada invernal

Durante las vacaciones de invierno, Concordia sumará una variada agenda de actividades en distintos atractivos de la ciudad, con propuestas para todas las edades. Se ofrecerán talleres de impresión botánica para niños, circuitos ferroviarios y senderismo interpretativo en el emblemático Hostal del Río.

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En el Parque San Carlos y su histórico Castillo, además de las visitas guiadas diarias, se desarrollarán actividades recreativas, entre ellas la Búsqueda del Tesoro, una propuesta pensada para disfrutar en familia. Por su parte, el Naranjal de Pereda, además de sus recorridos diarios, incorporará experiencias vinculadas al Circuito del Éxodo para acercar a vecinos y visitantes a la historia local. La programación se completará con nuevas actividades en distintos espacios turísticos de la ciudad, integrando naturaleza, cultura, historia y recreación.

¿Cuál es el gran atractivo del destino? El bienestar que ofrecen sus aguas termales

Las aguas termales provenientes del Acuífero Guaraní se caracterizan por su pureza y por sus propiedades terapéuticas, y constituyen uno de los grandes atractivos de la ciudad. Termas Concordia invita a disfrutar de momentos de relax en sus piscinas cubiertas y al aire libre, con sectores especialmente diseñados para el descanso, en un entorno que favorece el contacto con la naturaleza.

Por su parte, Termas del Ayuí propone una experiencia de descanso en un entorno natural, donde cascadas de piedra, sillones de relajación y amplios espacios al aire libre crean el escenario ideal para desconectar y disfrutar.

Entre las propuestas para recorrer la ciudad se destaca el Parque San Carlos, un espacio emblemático que alberga el histórico castillo vinculado a la estadía de Antoine de Saint-Exupéry y a la inspiración de su obra "El Principito". El paseo puede realizarse a través de visitas guiadas, en un entorno natural ideal para el disfrute en familia. Dentro de este mismo espacio se encuentra el histórico Naranjal de Pereda, un sitio de gran valor patrimonial que permite comprender los orígenes de la actividad agrícola local y recuperar parte de la identidad productiva y cultural.

Los viñedos y bodegas de la región invitan a vivir experiencias enoturísticas con degustaciones de vinos, donde se destacan cepas como Tannat, Marselan y Merlot. También, en un entorno de paisajes únicos, los días de campo amplían la propuesta hacia el turismo de naturaleza, con recorridos a caballo y observación de aves que permiten conectar con el paisaje local.

Por su parte, el lago Salto Grande se consolida como un escenario ideal para la aventura y el contacto con el aire libre, con actividades como paseos en lancha y pesca deportiva con devolución. Otras opciones dentro de la ciudad son el senderismo, canopy y vuelos de bautismo, que invitan a descubrir el entorno desde una mirada única.

Uno de los atractivos destacados de la región es el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, una obra de gran relevancia para el desarrollo energético binacional entre Argentina y Uruguay. A través de visitas guiadas diarias, es posible conocer su funcionamiento, su magnitud y el rol estratégico que cumple en la región.

La identidad de Concordia también se refleja en su patrimonio cultural y arquitectónico, con propuestas que invitan a recorrer la ciudad a través de su historia. Integrante de la Ruta Argentina del Art Nouveau, el destino propone circuitos guiados por fachadas emblemáticas, edificios representativos y expresiones del Movimiento Moderno.

La oferta museística complementa este recorrido con espacios como el Palacio Regional Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo de Artes Visuales, Costa Ciencia y el Museo y Centro Cultural Salto Grande, entre otros, donde el arte, la ciencia y la memoria local se encuentran en diálogo permanente.

La gastronomía local se destaca por productos como el pescado de río, los cítricos, la miel, la nuez pecán y los arándanos, que forman parte esencial de su identidad culinaria. En el Corredor Gastronómico del centro, los bares y restaurantes revalorizan estos ingredientes con propuestas y recetas de impronta local.

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