Motos Adventure de media cilindrada: Kawasaki lanzó en Argentina la nueva KLE 500 SE

El mercado de las motos de media cilindrada sigue sumando alternativas para los usuarios que buscan versatilidad. Kawasaki, representada en la Argentina por Grupo Corven, anunció de forma oficial la presentación de la nueva KLE 500 SE. Este lanzamiento llega para fortalecer la presencia de la firma japonesa en el competitivo segmento Adventure, una categoría en constante crecimiento a nivel global y local gracias a conductores que demandan un vehículo apto para la rutina urbana, las travesías de larga distancia y las escapadas fuera del asfalto.

Dentro de la gama actual de la marca, el nuevo modelo se posiciona estratégicamente entre la Versys-X 300 y la clásica KLR 650. De esta manera, amplía el abanico de opciones para quienes pretenden mayores aptitudes off-road sin tener que resignar confort, tecnología y facilidad de conducción en entornos viales tradicionales.

El chasis multitubular tipo trellis de acero de alta resistencia y las suspensiones KYB garantizan un comportamiento predecible y estable en cualquier superficie.

Un diseño inspirado en el rally con chasis multitubular y configuración off-road

Inspirada estéticamente en las motocicletas de competición de rally, la KLE 500 SE exhibe una apariencia robusta y una configuración pensada para adaptarse a diversos escenarios. Su carrocería incorpora un carenado frontal elevado con parabrisas de mayor tamaño regulable en tres posiciones, paneles laterales diseñados para optimizar la protección aerodinámica y una ergonomía que facilita el manejo tanto sentado como de pie, una cualidad valorada al transitar caminos de tierra.

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La plataforma estructural fue concebida para equilibrar el comportamiento dinámico, el confort y la capacidad todoterreno. Para ello, utiliza un chasis multitubular tipo trellis construido en acero de alta resistencia que combina rigidez con un bajo peso. El conjunto enfocado en la aventura se completa con una rueda delantera de 21 pulgadas y una trasera de 17 pulgadas con llantas de rayos, una fisonomía clásica del segmento que favorece la absorción de obstáculos y la estabilidad.

En el apartado de suspensiones, el tren delantero cuenta con una horquilla invertida KYB de 43 mm con un recorrido de 210 mm. Por su parte, el sector posterior introduce el sistema New Uni-Trak de 196 mm de recorrido con regulación de precarga. Esta puesta a punto busca garantizar respuestas predecibles sobre tierra o asfalto. Asimismo, equipa de serie un cubre cárter y un sistema de frenos con ABS seleccionable, el cual permite desactivar la asistencia en terrenos complejos y se reactiva automáticamente al reiniciar el vehículo.

Motor bicilíndrico de 451 cc y tablero digital con conectividad smartphone

La mecánica de la KLE 500 SE está impulsada por un motor bicilíndrico en paralelo DOHC de 451 cc, refrigerado por líquido y con inyección electrónica. Este propulsor, compartido con otros modelos de la familia 500 de Kawasaki, es capaz de entregar una potencia máxima de 45,4 CV y un torque de 42,6 Nm. Su calibración técnica prioriza una entrega de par progresiva desde bajas revoluciones, facilitando la tracción en trayectos urbanos y en superficies de baja adherencia.

La transmisión es de seis velocidades y trabaja de forma coordinada con un embrague asistido y antirrebote (Assist & Slipper Clutch), diseñado para reducir el esfuerzo físico sobre la maneta y mitigar las pérdidas de estabilidad en reducciones bruscas de marcha. Además, la posición de manejo erguida se complementa con un tanque de combustible con capacidad para 16 litros, orientado a otorgar una adecuada autonomía en trayectos largos.

En lo que respecta a equipamiento tecnológico y conectividad, incorpora un tablero con pantalla TFT color de 4,3 pulgadas de alta visibilidad. Mediante la aplicación RIDEOLOGY THE APP, el conductor puede sincronizar su smartphone vía Bluetooth para registrar recorridos, revisar datos de mantenimiento, chequear el estado del vehículo y recibir notificaciones. El instrumental digital provee además indicador de marcha engranada, nivel de consumo promedio, autonomía restante y temperatura del motor. El modelo suma también iluminación full LED y asientos Ergo-Fit con dos opciones de configuración.

El tablero digital con pantalla TFT color de 4,3 pulgadas ofrece conectividad Bluetooth total mediante RIDEOLOGY THE APP para gestionar llamadas y registrar rutas.

Precio de lanzamiento y garantía oficial en la red de concesionarios

La nueva Kawasaki KLE 500 SE ya se comercializa en la red de concesionarios oficiales de la marca en Argentina. Su precio sugerido de lanzamiento al mercado es de $16.900.000, disponible en las tonalidades Pearl Blizzard White, Pearl Storm Grey y Metallic Bluish Green. El producto cuenta con el respaldo de Grupo Corven -conglomerado local con más de 55 años de trayectoria industrial y comercialización en cuatro unidades de negocio de movilidad- y ofrece una garantía oficial de 3 años.