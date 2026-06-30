Mundial 2026: qué artículos deportivos compran los argentinos en Estados Unidos y cuáles convienen más

La marea albiceleste que coparon Kansas City y Dallas durante la fase de grupos ya se trasladó hacia Miami, donde vive una de las comunidades argentinas más grandes de Estados Unidos. Según datos de Airbnb, Argentina es el principal país de origen de las reservas internacionales en Miami y Atlanta, y el segundo en Dallas y Kansas City, con grupos de entre 3 y 4 personas que combinan el operativo futbolero con jornadas de compras. En las calles de Dallas, durante la previa de los partidos, no fue raro cruzarse con hinchas argentinos en supermercados y tiendas de ropa, muchos de ellos ya con la camiseta de Messi puesta.

La comparación de precios explica buena parte del fenómeno. En Argentina, la camiseta oficial de la Selección ronda los 150 mil pesos en su versión réplica para hinchas, el equivalente a unos 104 dólares al tipo de cambio oficial, una cifra que viene subiendo por encima de la inflación en las últimas ediciones del torneo. En Estados Unidos, en cambio, el cruce entre el Mundial y el calendario comercial local juega a favor del bolsillo: las rebajas semestrales de verano y los descuentos del 4 de julio, que este año se extienden de manera anticipada desde fines de junio, alcanzan a cadenas de indumentaria y calzado deportivo con rebajas de hasta el 50% y promociones acumulables en varias marcas.

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Entre los productos más buscados por los argentinos que cruzan a alentar al equipo aparecen, en primer lugar, las zapatillas deportivas y de uso urbano, una categoría donde la variedad de modelos y la frecuencia de las rebajas en suelo estadounidense suele marcar la mayor diferencia frente a los precios locales. También crece la demanda de buzos y camperas livianas, útiles para las temperaturas cambiantes entre estadios con aire acondicionado y el calor del verano norteamericano, junto con accesorios más chicos como mochilas deportivas, gorras y botellas térmicas, que rinden bien como compra de oportunidad dentro del mismo viaje.

La indumentaria oficial del Mundial, con las camisetas de las distintas selecciones a la cabeza, sigue siendo la pieza más buscada por motivos afectivos más que por una diferencia de precio significativa, ya que su valor está regulado a nivel global por las marcas licenciatarias. Donde sí aparece el ahorro más concreto es en el calzado y la ropa deportiva de uso diario, categorías en las que las cadenas estadounidenses combinan stock permanente y descuentos agresivos justo en las semanas que coinciden con la fase final del torneo.

Finalmente, el actual esquema aduanero y la ampliación de la franquicia para compras en el exterior facilitan este tipo de consumos, que suelen ocupar bastante volumen físico. Siempre que se trate de artículos de uso personal, los hinchas pueden regresar al país con su guardarropa deportivo totalmente renovado, coronando un viaje que logra equilibrar el sueño mundialista con la conveniencia económica.