Naturgy se ubicó entre las compañías energéticas mejor valoradas en sostenibilidad

Naturgy Argentina fue reconocida entre las empresas energéticas con mejor desempeño en sostenibilidad del país al obtener el cuarto puesto en la categoría Energía del ranking Merco ESG Argentina 2025.

El reconocimiento llega en un contexto marcado por desafíos globales como el cambio climático, la volatilidad de los mercados energéticos y las crecientes demandas sociales vinculadas a la sostenibilidad. En ese escenario, la compañía destacó su compromiso con una gestión responsable y la generación de valor para la sociedad.

Como parte de esa estrategia, Naturgy impulsa su Plan de Sostenibilidad 2025-2027, que establece objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para sus operaciones en Argentina. Según la empresa, estos indicadores forman parte de su estrategia corporativa y están alineados tanto con los marcos regulatorios vigentes como con los aspectos considerados materiales para la gestión y el monitoreo de su desempeño en sostenibilidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Silvia Fiore (jurado de Revista Intersección); Sebastián Bigorito, director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS); Silvia Marino, directora de Personas de Naturgy Argentina; Verónica Argañaraz, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Naturgy Argentina; y Joaquín María de Aristegui Laborde, embajador de España en Argentina.

La compañía también presentó recientemente su nuevo propósito corporativo, “Facilitar tu relación con la energía cada día”, una definición que busca reforzar su enfoque en la mejora continua de los servicios y la cercanía con sus distintos públicos.

Con más de 2,5 millones de clientes en diferentes regiones del país, Naturgy señaló que continúa trabajando en el desarrollo de soluciones energéticas seguras, accesibles y sostenibles, incorporando herramientas digitales y fortaleciendo sus políticas de transparencia y atención al usuario.

El ranking Merco ESG es uno de los principales monitores de reputación corporativa de Iberoamérica y evalúa el desempeño de las empresas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Su metodología contempla la participación de directivos, especialistas en responsabilidad social empresaria, analistas financieros, periodistas, organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones de consumidores, entre otros actores.

Prevención durante el invierno

En paralelo, Naturgy lanzó su campaña de prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono para la temporada invernal 2026. La iniciativa busca promover el uso seguro del gas y concientizar sobre los riesgos asociados a este gas tóxico, responsable de más de 200 muertes por año en Argentina.

La campaña incluye recomendaciones sobre ventilación de ambientes, control periódico de instalaciones mediante gasistas matriculados y el uso adecuado de artefactos a gas. Además, recuerda la importancia de actuar rápidamente ante síntomas de intoxicación o sospechas de pérdidas de gas.