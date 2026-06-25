Mundial 2026: la tecnología que los argentinos están comprando en Estados Unidos

El Mundial 2026 no solo mueve pasiones futboleras: también mueve las valijas. Con la Selección Argentina ya clasificada en su grupo tras vencer a Austria en Dallas, las búsquedas de vuelos hacia Estados Unidos se dispararon más de un 800% en los días posteriores al partido, según reportaron distintas agencias de viajes. Para muchos hinchas que finalmente deciden cruzar a alentar al equipo, el viaje se convirtió también en una oportunidad para la compra de tecnología de última generación.

Por qué conviene comprar tecnología en Estados Unidos

La diferencia de precios entre Argentina y Estados Unidos en productos tecnológicos sigue siendo, para buena parte de los viajeros, una de las razones más fuertes para sumar una parada en algún centro comercial a la agenda futbolera. En equipos de gama alta, la brecha puede superar el 40% a favor de comprarlos del otro lado, sobre todo en categorías donde la variedad de modelos disponibles en el mercado local es más acotada que la que existe en territorio estadounidense.

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A esto se suma un escenario normativo que cambió en el último año: la eliminación de un impuesto que encarece las compras en moneda extranjera y la ampliación del límite de importación por courier hasta los 3.000 dólares ampliaron el margen de maniobra de quienes quieren traer equipos desde afuera, ya sea viajando ellos mismos o a través de un conocido.

¿Qué se traen en la valija? El boom del "hincha creador de contenido"

A diferencia de otros años, el perfil del comprador mundialista en este 2026 está muy enfocado en la portabilidad, la conectividad inmediata y las herramientas para registrar la experiencia en las redes sociales. Entre los productos más buscados aparecen:

Smartphones de gama alta y la era eSIM : Concentran gran parte del ahorro frente a los precios locales. Los argentinos buscan modelos con almacenamiento expandido y cámaras avanzadas. Además, la tendencia actual en EE. UU. de dispositivos que operan exclusivamente con SIM virtuales (eSIM) aceleró la compra de planes de datos globales antes de tocar suelo norteamericano.

Accesorios de energía y conectividad : Las baterías portátiles de alta capacidad (power banks) con carga inalámbrica rápida se agotan en las góndolas. Pasar más de ocho horas fuera del hotel entre Fan Zones y estadios exige un respaldo energético que los hinchas compran apenas bajan del avión.

Herramientas de streaming y audio : Creció exponencialmente la demanda de estabilizadores para celulares (gimbals) y micrófonos inalámbricos de solapa. Los argentinos buscan transmitir en vivo para sus redes desde las inmediaciones de los estadios, aislando el ensordecedor ruido ambiente de las hinchadas.

Cámaras de acción y wearables : Las cámaras portátiles en formato miniatura y en 360 grados ganaron terreno por ser fáciles de ingresar a las canchas. También lideran los relojes e incluso los nuevos anillos inteligentes, utilizados para monitorear las pulsaciones y el estrés durante los partidos más sufridos.

Computación y consolas: Le siguen las notebooks livianas y las tablets, especialmente los modelos más nuevos, junto con consolas de videojuegos portátiles para matizar las largas horas de espera en los aeropuertos entre sede y sede.

El Mundial como motor de consumo tecnológico

No cualquier compra puede volver sin sobresaltos. La normativa vigente permite ingresar al país, sin importar su valor, un celular, una notebook y una tablet por persona, siempre que sean para uso personal y no se trate de una reventa. Para el resto de los productos tecnológicos, el equipaje de mano y la declaración correspondiente siguen siendo claves para evitar inconvenientes en el regreso, sobre todo cuando se trata de varios accesorios o de modelos que pueden llamar la atención del control aduanero.

Más allá del viaje en sí, distintos estudios de mercado coinciden en que el Mundial despierta en los argentinos una mayor predisposición a gastar en tecnología. Según un relevamiento internacional de la consultora Ibope, el 42% de los adultos conectados a internet en Argentina sigue el torneo —una de las proporciones más altas del mundo— y ese interés futbolero viene acompañado de un mayor apetito de consumo en tecnología y viajes.

El fenómeno no se limita a los hombres: el mismo estudio detectó que la proporción de mujeres argentinas que sigue el Mundial supera incluso al promedio mundial de hombres aficionados al fútbol, lo que amplía la base de potenciales compradores de dispositivos personales y pantallas.

Un consumidor más selectivo que en Qatar

A diferencia de lo que ocurrió en la Copa del Mundo de 2022, el viajero argentino de esta edición llega con una calculadora en la mano. Según datos de agencias de viajes, la comercialización de paquetes cerrados vinculados al Mundial se ubicó por debajo de la registrada en la edición anterior, en un contexto de mayor cautela económica.

Sin embargo, el interés por viajar a las sedes donde juega el equipo nacional sigue siendo alto: las búsquedas hacia Estados Unidos para este mes crecieron un 50% interanual, y un estudio de la plataforma Booking detectó que cerca de 6 de cada 10 viajeros locales estarían dispuestos a organizar un viaje específicamente para ver un partido, con un presupuesto dispuesto a gastar hasta 5.000 dólares en la experiencia.

Esa combinación —viaje futbolero más compra planificada de tecnología— resume de manera perfecta al hincha argentino de este Mundial: dispuesto a cruzar el continente por la Selección, pero cada vez más atento al tipo de cambio y a la diferencia de precios antes de decidir qué tecnología se trae de vuelta en la valija.