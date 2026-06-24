Vuelve el previaje riojano: devolverán el 50% en Chachos para hacer turismo

La provincia de La Rioja presentó este martes en la Ciudad de Buenos Aires su Temporada de Invierno 2026 y una nueva edición del Previaje Riojano, un programa que ofrecerá reintegros del 50% en Chachos a quienes contraten servicios turísticos dentro del territorio provincial.

La actividad se desarrolló en la Casa de La Rioja y reunió a medios de comunicación nacionales, referentes del sector turístico, operadores, prestadores y autoridades provinciales. Participó además la diputada nacional Gabriela Pedrali, presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de una estrategia destinada a posicionar a la provincia como uno de los destinos del invierno argentino.

El programa forma parte del Plan Turístico La Rioja 360 y busca incentivar la actividad económica vinculada al turismo, fortalecer el consumo local y promover la circulación de visitantes tanto de otras provincias como dentro del propio territorio riojano.

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Lanzamiento de una nueva edición de “Movete por La Rioja con Chachos”

Bajo el lema “Este invierno, movete por La Rioja y ganá de visitante con el Previaje Riojano”, quienes contraten servicios turísticos con prestadores adheridos podrán acceder a un reintegro equivalente al 50% del gasto realizado, acreditado en Chachos para ser utilizado posteriormente en nuevas experiencias y consumos dentro de la provincia.

La iniciativa alcanzará a servicios de alojamiento, gastronomía, agencias de viaje, bodegas, excursiones y otros prestadores turísticos que se incorporen al programa.

Círculo virtuoso

Desde el Gobierno provincial destacaron que el esquema busca generar un círculo virtuoso para el sector turístico, ya que los recursos vuelven a volcarse al mercado local, fortaleciendo el consumo, la actividad económica y el empleo asociado al turismo.

La presentación incluyó además una muestra de la oferta turística, cultural y gastronómica riojana, con degustaciones de vinos de bodegas provinciales, productos regionales y propuestas culturales orientadas a mostrar la identidad y diversidad de los distintos destinos de la provincia.

El secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa, destacó la decisión de sostener herramientas de acompañamiento al sector en un contexto complejo para la actividad.

“Hay dos caminos posibles. Uno es mirar para otro lado y dejar que el mercado resuelva por sí solo las dificultades que atraviesa el turismo. El nuestro es acompañar, escuchar y generar herramientas concretas para sostener una actividad que genera empleo y movimiento económico en toda la provincia”, señaló.

Asimismo, remarcó que el programa busca beneficiar tanto a los prestadores turísticos como a quienes desean viajar.

Presentación oficial realizada en la Casa de La Rioja en Buenos Aires

“El Previaje Riojano no solo es una herramienta para fortalecer al sector, sino también una oportunidad para los visitantes, que hoy necesitan alternativas para poder viajar y acceder a experiencias turísticas”, sostuvo.

El turismo como herramienta de desarrollo

Como parte de la estrategia de promoción de la temporada, la provincia continuará realizando presentaciones en Córdoba y Santa Fe, dos de las provincias desde las que llegan más visitantes a La Rioja.

En los próximos días, la Secretaría de Turismo dará a conocer los detalles operativos del programa, incluyendo bases y condiciones, prestadores adheridos, mecanismos de acceso al beneficio y puntos habilitados para realizar los canjes correspondientes.

Con esta nueva edición del Previaje Riojano, La Rioja apuesta a consolidar al turismo como una herramienta de desarrollo económico, fortalecimiento de las economías regionales y generación de oportunidades en todo el territorio provincial.