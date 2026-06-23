Mercado Libre es la primera empresa en adherirse al RIGI Municipal de Tres de Febrero

En un hito clave para la economía local, Mercado Libre se convirtió oficialmente en la primera empresa en adherirse al nuevo RIGI Municipal implementado por Tres de Febrero. “Seguimos promoviendo inversiones y generando trabajo para los vecinos del municipio”, destacó el intendente Rodrigo Aybar.

El distrito del oeste bonaerense fue pionero en establecer un Régimen de Incentivos a la Generación de Inversión a nivel municipal, el cual consiste en una bonificación de tasas por 15 años, en función de una importante inversión y creación de empleo. Alineadas con las políticas nacionales, estas medidas fueron promovidas durante la gestión de Diego Valenzuela y actualmente se mantienen en el actual período que conduce Aybar.

El impacto de Mercado Libre, que desembarcó en julio de 2025, se siente de forma directa en el empleo local: “El centro de almacenamiento cuenta al día de hoy con 440 empleados, de los cuales la mitad son de Tres de Febrero. Hacia fin de año serán unos 650”, expresó Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero. Y añadió: “Esto activa la cadena de trabajo y valor agregado, porque Mercado Libre es utilizada por gran parte de los emprendedores del país”.

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El centro de almacenamiento de Mercado Libre en Tres de Febrero requirió una inversión de USD 65 millones y cuenta con una superficie de 58.000 metros cuadrados. Tiene la capacidad de procesar 100.000 productos por día y almacenar hasta 570.000 artículos voluminosos de diversas categorías, incluyendo tecnología, electrodomésticos, productos para el hogar y autopartes. “Valoramos que el Municipio de Tres de Febrero impulse las condiciones necesarias para incentivar el desarrollo económico y el empleo formal, aspectos clave para construir un futuro con más oportunidades para todos”, comentó Jacobo Cohen Imach, Vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Mercado Libre.