La Rioja lanza una nueva edición del Previaje Riojano para la temporada de invierno

Un incentivo para viajar por la provincia

Bajo el lema “Este invierno, Movete por La Rioja y ganá de visitante con el Previaje Riojano”, el programa brindará un beneficio concreto a los viajeros: al contratar servicios turísticos en prestadores adheridos, solicitar la factura correspondiente y realizar su canje, podrán acceder a un reintegro del 50% en Chachos para seguir disfrutando de más experiencias dentro de La Rioja.

La iniciativa está destinada tanto a turistas que visiten la provincia como a los propios riojanos, con el propósito de incentivar tanto el turismo nacional como el turismo interno, aumentando el flujo turístico y fortaleciendo la actividad de alojamientos, agencias de viajes, establecimientos gastronómicos, bodegas, prestadores turísticos y comercios en general.

Impacto en la economía local y continuidad de una política pública

Al otorgar el beneficio en Chachos, el Gobierno de La Rioja impulsa un modelo que no solo favorece al turista, sino que también asegura que esos recursos permanezcan en la provincia. De este modo, el consumo se canaliza hacia comercios y prestadores locales, fortaleciendo el circuito económico, generando más oportunidades para el sector turístico y contribuyendo al desarrollo de las economías regionales.

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Tras la edición 2025 del Previaje Riojano, el cual arrojó resultados positivos para el turismo provincial, La Rioja renueva esta política pública, reafirmando su decisión de impulsar herramientas que generen más movimiento económico, más competitividad para el sector y nuevas oportunidades de desarrollo para toda la provincia. En ese sentido, la continuidad del programa refleja una visión estratégica que entiende al turismo como una actividad capaz de dinamizar la economía, promover el empleo y fortalecer el entramado productivo local.

Acciones de promoción para la temporada de invierno

Como parte de esta estrategia integral de promoción, en las próximas semanas se llevarán adelante acciones de presentación y difusión del Previaje Riojano en mercados emisores estratégicos, entre ellos Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con el objetivo de acercar la propuesta a potenciales visitantes e incentivar la llegada de turistas durante la temporada de invierno.

En los próximos días se dará a conocer la información operativa del programa, incluyendo bases y condiciones, prestadores adheridos, puntos de canje y demás aspectos necesarios para acceder al beneficio, a través de los canales oficiales de la Secretaría de Turismo. Este invierno, “Movete por La Rioja y ganá de visitante con el Previaje Riojano”. Una política pública que transforma el viaje en una oportunidad para seguir descubriendo, disfrutando e impulsando el desarrollo turístico y económico de toda la provincia.