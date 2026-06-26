Temporada de nieve: Guía definitiva de estilo y abrigo y cómo equiparte con los beneficios de Libre

La espera terminó y los cerros ya están listos para recibir a los fanáticos del esquí y el snowboard. Planificar una escapada a la nieve es emocionante, pero armar la valija a veces puede generar dudas: ¿cómo abrigarse correctamente sin perder la comodidad? ¿Qué accesorios son realmente indispensables para disfrutar del día de principio a fin?

Para que solo te preocupes por deslizarte en la pista, armamos esta guía con los mejores tips de indumentaria y tecnología outdoor. Además, si sos parte de Libre, la comunidad de suscriptores de Perfil, tenés beneficios exclusivos para equiparte con lo mejor.

1. La regla de oro: El sistema de las tres capas

Para combatir el frío de la montaña y mantener el cuerpo seco, el secreto de los expertos es vestirse en capas. Cada una cumple una función clave:

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Primera capa (Segunda piel): Debe ser de materiales sintéticos o lana merino (nunca algodón, ya que retiene la humedad). Su objetivo es respirar y mantener el sudor lejos de la piel.

Segunda capa (Aislamiento): Un buen micropolar o una campera de pluma liviana. Esta capa es la encargada de retener el calor corporal.

Tercera capa (Protección): La campera y el pantalón de nieve. Tienen que ser impermeables y cortavientos (buscá tecnologías como Gore-Tex o similares) para protegerte de la nieve y la lluvia.

2. Los accesorios que hacen la diferencia

Muchas veces nos enfocamos en la campera y descuidamos los detalles que garantizan el confort térmico:

Antiparras (Goggles): Fundamentales no solo para la visibilidad en días nublados o de tormenta, sino para proteger tus ojos de los rayos UV, que se reflejan con mucha potencia en la nieve.

Guantes o mitones específicos: Tienen que ser impermeables y con buen agarre. Un tip: los mitones suelen mantener las manos más calientes que los guantes tradicionales.

Medias de esquí: Elegí un par técnico que llegue hasta la rodilla. Evitá usar doble par de medias comunes, ya que pueden generar arrugas, cortar la circulación y provocar ampollas con las botas.

Cuello térmico (Buff): Infaltable para proteger la cara y el cuello del viento helado del medio de elevación.

3. Preparados fuera de la pista

El look de Après-ski también cuenta. Para caminar por la base o disfrutar de un chocolate caliente al final del día, unas buenas botas con suela de goma antideslizante y un gorro de lana con onda son tus mejores aliados.

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