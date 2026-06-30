Prefectura Naval Argentina: 216 años custodiando las aguas de la Nación

Autoridad Marítima nacional y fuerza federal de seguridad con competencias exclusivas en los espacios acuáticos, la Institución renueva en este aniversario su compromiso con la protección de la vida humana, la seguridad de la navegación, la defensa de los recursos naturales y la lucha contra el delito.

Su historia comenzó el 30 de junio de 1810, cuando Mariano Moreno, secretario de Gobierno y Guerra de la Primera Junta, designó a Martín Jacobo José Thompson como primer Capitán de Puerto del Río de la Plata. Aquel acto fundacional dio origen a una de las instituciones más antiguas del Estado argentino, que desde entonces acompaña el crecimiento y desarrollo del país desde sus ríos, puertos, lagos y mares.

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Hoy, con cerca de 20.000 efectivos desplegados en todo el territorio nacional, la Prefectura ejerce funciones esenciales para la seguridad, la soberanía y el funcionamiento de actividades estratégicas vinculadas al comercio, la navegación y la protección ambiental. Dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la Fuerza es conducida por el Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo José Giménez Pérez, junto al Subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Annichini.

Custodios de la vida en las aguas

La salvaguarda de la vida humana constituye una de las misiones más emblemáticas de la Institución. Como integrante del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (SAR), la Prefectura interviene en la gran mayoría de las emergencias que se producen en aguas bajo jurisdicción argentina.

Para cumplir esa tarea dispone de una estructura operativa integrada por guardacostas, embarcaciones de apoyo, aeronaves, estaciones costeras y centros de control de tráfi.co marítimo, además de personal altamente especializado: pilotos, nadadores de rescate, buzos, médicos de emergencia y bomberos navales.

Esta capacidad permite responder con rapidez ante naufragios, incendios a bordo, evacuaciones sanitarias, contingencias ambientales y todo tipo de emergencias que requieren una intervención inmediata. Detrás de cada operativo existe una compleja red de monitoreo, comunicaciones y coordinación que funciona las 24 horas, los 365 días del año.

PILOTAR S.A. “Que esta significativa fecha sea una oportunidad para honrar la historia, el esfuerzo y la dedicación de todos los hombres y mujeres que integran esta prestigiosa institución, orgullo de la Nación Argentina. ¡Felices 216 años de servicio al país!" Ig: pilotar_sa | [email protected] | [email protected] | [email protected] | Teléfonos Ops: +54 9 11 6397 4598 / Presidente: +54 9 1124968034.

Tecnología, innovación y trabajo en equipo

La labor de la Prefectura también se sostiene en una estrecha articulación con las empresas, organismos y entidades que desarrollan sus actividades en el ámbito marítimo, fluvial y portuario. Astilleros, terminales portuarias, agencias marítimas, empresas de remolque, servicios de practicaje y pilotaje, firmas tecnológicas y proveedores especializados forman parte de un entramado estratégico que contribuye al desarrollo seguro y eficiente de la actividad. En ese marco, la incorporación permanente de nuevas tecnologías, equipamiento de última generación y sistemas innovadores de monitoreo, vigilancia y comunicaciones resulta fundamental para fortalecer las capacidades operativas de la Institución.

Como Autoridad Marítima Nacional y Policía Auxiliar Pesquera, la Prefectura controla el cumplimiento de la normativa vigente, protege los recursos naturales y contribuye a prevenir la pesca ilegal en los espacios marítimos argentinos.

Para ello cuenta con el Sistema Guardacostas, una de las plataformas de monitoreo marítimo más avanzadas de la región. El sistema integra información satelital, radares, sistemas de identificación automática y múltiples fuentes de datos que permiten supervisar en tiempo real la actividad de miles de embarcaciones y detectar movimientos sospechosos incluso en zonas alejadas de la costa.

La vigilancia electrónica se complementa con patrullajes permanentes realizados por buques guardacostas y aeronaves que operan en el Atlántico Sur, especialmente en las proximidades del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva Argentina, una de las áreas más sensibles para la protección de los recursos pesqueros nacionales.

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Un actor clave para la actividad marítima y portuaria

Como Autoridad Marítima nacional, la Prefectura desempeña además un rol esencial para el funcionamiento del sistema portuario argentino y el comercio exterior.

Su interacción permanente con empresas de remolcadores, servicios de practicaje y pilotaje, terminales portuarias, agencias marítimas y operadores logísticos permite garantizar estándares de seguridad, protección ambiental y eficiencia operativa en una red que resulta estratégica para la economía nacional.

Asimismo, supervisa el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de seguridad de la navegación, protección marítima y prevención de la contaminación, ejerciendo controles sobre buques nacionales y extranjeros que operan en aguas y puertos argentinos.

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Confecciones José Contartese y Cia. Es una empresa Argentina dedicada hace más de 40 años a la fabricación de uniformes para el ámbito oficial y privado. Saludamos a la PNA en este nuevo aniversario. | www.contartese.com.ar

Cooperativa de Trabajo Prácticos del Paraná Limitada “Saludamos y acompañamos a la Prefectura Naval Argentina en su nuevo Aniversario” | Tel:0341-4473517- 4499587 | [email protected]

SPI Astilleros Un protagonista del mercado naval. Es el astillero privado de mayor crecimiento operativo a nivel nacional en los últimos años y, con más de cuarenta años en la industria naval argentina, protagoniza el mercado de reparaciones y construcciones navales. Su sede central está ubicada en el puerto de Mar del Plata. También está presente en las ciudades de Campana y Caleta Olivia | www.astillerospi.com

En la primera línea contra el delito

La Prefectura también ocupa un lugar central en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otras formas de criminalidad organizada.

A través de tareas de inteligencia criminal, investigación y despliegue operativo, la Fuerza desarrolla procedimientos en distintos puntos de la frontera fluvial y marítima del país, contribuyendo a la desarticulación de organizaciones delictivas y al secuestro de importantes cargamentos ilegales.

En este trabajo se destacan las agrupaciones especiales Albatros y Guardacostas, unidades especialmente entrenadas para actuar en escenarios de alta complejidad. Sus integrantes participan en operaciones especiales, allanamientos, rescates, procedimientos de riesgo y situaciones de emergencia que demandan capacidad de respuesta inmediata.

Cámara de Armadores de Remolcadores: “Saludamos y felicitamos a la Prefectura Naval Argentina en un nuevo aniversario de su creación” [email protected]

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Referencia regional e internacional

La experiencia acumulada durante más de dos siglos convirtió a la Prefectura Naval Argentina en una referencia regional e internacional en materia de seguridad marítima, control pesquero, protección ambiental y gestión del tráfico acuático.

Durante el último año, la Institución participó en programas de cooperación, seminarios y foros técnicos vinculados al combate de la pesca ilegal, la protección del ambiente marino y la seguridad regional. Al mismo tiempo, continuó fortaleciendo su papel como centro de capacitación para personal propio y de otros países, promoviendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

Cooperativa de Trabajo de Pilotaje y Practicaje del Río Paraná y sus Puertos Ltda. COPRAC: “Saluda y felicita a la Prefectura Naval Argentina, y a los hombres y mujeres que la componen con compromiso y profesionalismo, en este nuevo aniversario de su creación". Contacto: Av. Alicia Moreau de Justo 1750, 3ro E, CP 1107 Buenos Aires | 011 4314-1880 | [email protected]

Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina: “216° Aniversario de la Prefectura Naval Argentina. Felicidades les desea la CÁMARA DE PRACTICAJE Y PILOTAJE DE LA REPUBLICA ARGENTINA. www.camaradepracticaje.com.ar

Sábado Ursi S.A: "Saludamos a la Prefectura Naval Argentina y a su personal en su 216º Aniversario” | www.sabadoursi.com.ar

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Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales: “Saludamos a la Prefectura Naval Argentina en su 216º Aniversario y agradecemos su importante labor” | https://www.maquinavaltv.com.ar

Un legado que mira al futuro

Desde aquel 30 de junio de 1810 hasta la actualidad, la Prefectura Naval Argentina ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos, a las nuevas amenazas y a las demandas de una sociedad en permanente transformación, sin perder de vista los valores que inspiraron su creación.

A 216 años de su nacimiento, continúa siendo una institución clave para la seguridad y el desarrollo nacional: protegiendo la navegación, resguardando los recursos naturales, salvando vidas, custodiando los puertos y combatiendo el delito.

En este nuevo aniversario, los hombres y mujeres que integran la Fuerza renuevan el compromiso asumido con la sociedad argentina hace más de dos siglos: servir, proteger y custodiar las aguas de la Patria con profesionalismo, vocación y entrega.

Más información en www.argentina.gob.ar/prefecturanava