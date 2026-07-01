Corven Motos renueva su línea de scooters con los nuevos Expert 80 y Expert 150

Buenos Aires, junio de 2026 – Corven Motos, la marca insignia del Grupo Corven, continúa renovando su oferta de motos para la movilidad urbana con el relanzamiento de los nuevos Expert 80 y Expert 150, dos scooters diseñados para brindar practicidad, confort y eficiencia en los desplazamientos diarios.

Con una estética completamente renovada y equipamiento actualizado, ambos modelos incorporan iluminación Full LED, puerto USB y tablero digital, ofreciendo una experiencia de conducción más moderna, segura y funcional para quienes buscan una alternativa ágil para moverse en la ciudad.

El nuevo Expert 80 se posiciona como una opción ideal para quienes buscan su primer scooter o prioriza la facilidad de manejo. Gracias a sus dimensiones compactas, su bajo peso y su motor de 80cc con transmisión automática CVT, resulta especialmente atractivo para un público joven que busca comodidad y estilo en sus trayectos diarios. A su vez, incorpora elementos de seguridad como el freno a disco delantero y un amplio espacio de guardado debajo del asiento.

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Por su parte, el Expert 150 está orientado a usuarios que demandan mayores prestaciones para un uso urbano intensivo. Equipado con un motor de 150cc, incorpora puerto de carga compatible USB, freno delantero de disco con sistema CBS, doble guantera delantera y portaequipaje trasero, combinando tecnología, seguridad y confort para los desplazamientos cotidianos. Además, cuenta con un tablero digital de mayores dimensiones, una estética renovada que viene disponible en gris, blanco, rojo y azul.

Ambos modelos cuentan además con espacios de guardado pensados para la vida urbana, llantas de aleación y un diseño moderno que refuerza la identidad actual de la línea Expert.

Con este lanzamiento, Corven Motos reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad accesibles, confiables y adaptadas a las necesidades de los usuarios argentinos, ampliando su portfolio con propuestas que combinan diseño, tecnología y funcionalidad.

Los nuevos Expert 80 y Expert 150 ya se encuentran disponibles en la red de concesionarios oficiales Corven Motos de todo el país.

Acerca de Grupo Corven

En Grupo Corven desarrollamos y gestionamos negocios vinculados a la movilidad, la energía, la minería y los servicios financieros, acompañando la evolución de sectores estratégicos para el desarrollo productivo del país.

Nuestra operación integra capacidades industriales, operativas y comerciales, con foco en la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad de los negocios. A través de nuestras distintas verticales, trabajamos para generar soluciones que respondan a las necesidades de cada mercado y fortalezcan el crecimiento de nuestras actividades en la región.

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