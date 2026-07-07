Galicia apuesta por la educación financiera para ayudar a los jóvenes a tomar mejores decisiones económicas

El ecosistema económico actual transformó por completo las billeteras de las nuevas generaciones. Acciones como realizar transferencias, concretar inversiones básicas o abonar servicios de manera virtual son hábitos corrientes. Sin embargo, la velocidad de la digitalización no se tradujo en una mayor capacidad de planificación. La toma de decisiones financieras responsables, el reconocimiento de riesgos y la correcta administración presupuestaria continúan presentándose como asignaturas pendientes en el país.

Los datos que exponen esta problemática son contundentes. Un diagnóstico elaborado por la organización Junior Achievement revela que el 70% de la juventud en Argentina manifiesta no contar con los conocimientos necesarios para gestionar su capital. Ante este vacío de formación formal, un 60% de este sector poblacional reconoce que fundamenta sus movimientos económicos en recomendaciones e instructivos que consumen a través de las redes sociales.

Un contexto macroeconómico complejo

Esta carencia pedagógica coincide con un momento de debilidad en las finanzas de los hogares. Los registros oficiales más recientes exponen las consecuencias de una inclusión financiera que carece de bases educativas. El Informe sobre Bancos del BCRA de enero 2026 detalla que “los niveles de mora en créditos a familias ya superan el 10% en Argentina, con mayor impacto en segmentos jóvenes, donde el acceso a productos financieros crece más rápido que las herramientas para gestionarlos”.

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Frente a esta coyuntura, Galicia resolvió reactivar y actualizar "Finanzas a Mano". Se trata de un espacio formativo virtual, gratuito y de alcance nacional diseñado específicamente para usuarios de entre 16 y 26 años. La meta es proveer de recursos prácticos para optimizar el manejo diario del dinero y promover una vinculación más consciente con las alternativas crediticias y de ahorro. El proyecto se acopla a una línea de inversión social en el ámbito educativo que Galicia desarrolla desde hace 18 años, orientada a incentivar la sustentabilidad económica individual de las futuras generaciones.

Formación académica con soporte tecnológico

En un mercado saturado de recomendaciones informales de rápida viralización, la propuesta apuesta por un trayecto pedagógico orgánico. El programa contempla una carga de diez horas didácticas fraccionadas en bloques independientes que respetan los tiempos de aprendizaje de cada usuario. Las materias dictadas tienen el aval institucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aportando solidez técnica a un entorno estrictamente digital.

La plataforma sumó innovaciones operativas pensadas para la dinámica de consumo juvenil:

Asistencia virtual: Un orientador automatizado mediante inteligencia artificial resuelve dudas de forma inmediata.

Pedagogía ágil: Estructuras de microaprendizaje y ejercicios lúdicos para simplificar la asimilación de conceptos.

Temáticas actuales: Foco en la seguridad informática, prevención de fraudes virtuales y el uso responsable del crédito.

La articulación entre el juego y los contenidos técnicos es valorada por los docentes que interactuaron con el sistema. “Los contenidos son excelentes y muy necesarios. La interacción con Lucca y las dinámicas con el Ratón Pérez hacen que el aprendizaje sea divertido. Se nota que hay un gran equipo detrás que sabe cómo llevar la educación financiera a los jóvenes en su propio lenguaje”, comentó Griselda Fernández, docente correntina.

Del aula virtual a la economía doméstica

La meta final excede la incorporación de teoría económica; se busca modificar la conducta diaria en aspectos como el armado de presupuestos básicos o el financiamiento personal. Quienes completaron el trayecto validan la utilidad de la dinámica. Victoria, una joven de 18 años de CABA, destaca la flexibilidad de la propuesta: “Me pareció muy accesible; aprendí herramientas concretas que ya me sirven para organizarme mejor en mi día a día”.

Por otra parte, la experiencia acumulada en los ciclos previos demostró que la virtualidad potencia su efecto cuando se complementa con el apoyo pedagógico tradicional, asegurando que las nociones se fijen a largo plazo. Así lo describe Mariana, docente de Córdoba, quien resalta que la simplicidad de la plataforma y la posibilidad de realizar un seguimiento personalizado permitieron "reforzar conceptos con quienes más lo necesitaban".

En sintonía con este esquema de democratización del conocimiento, Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de Galicia, refuerza el propósito de la iniciativa: “Creemos que tomar decisiones informadas sobre el dinero es clave para la autonomía económica. Por eso buscamos acercar herramientas concretas a cada vez más jóvenes”.

La meta de la expansión federal

La estructura del programa combina el libre acceso digital con despliegues directos en el territorio. Además del soporte en línea, el alcance se apuntala mediante talleres presenciales coordinados por una "Red de Multiplicadores" que nuclea a más de 120 trabajadores de la firma que actúan como voluntarios en conjunto con entidades civiles.

A menos de un año de su puesta en marcha inicial, las métricas señalan que la propuesta cuenta con más de 11.000 personas anotadas, 7.636 alumnos regulares y superó los 3.200 egresados. Para el cierre de este año, la meta operativa apunta a capacitar a 60.000 jóvenes de todo el territorio nacional, buscando posicionar la responsabilidad social como una variable central en su esquema corporativo.

Para inscribirse o conocer más ingresar a: finanzasamano.galicia.ar