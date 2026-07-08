Quintela inauguró plantas industriales en La Rioja frente a la crisis nacional: “No todo está perdido”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a marcar diferencias con el rumbo económico nacional y reivindicó el papel del Estado como impulsor de la producción y el empleo, al anunciar la puesta en marcha de dos nuevas plantas industriales que proyectan generar hasta 150 puestos de trabajo en la Provincia.

En un discurso atravesado por la situación económica del país, el mandatario contrastó la expansión de la empresa textil ENOD en territorio riojano con el cierre de fábricas, la salida de empresas, la pérdida de puestos laborales y la proliferación de locales comerciales vacíos que, según advirtió, se registra en distintas provincias argentinas.

“Mientras hay fábricas que cierran, mientras hay empresas que se van, mientras hay comercios que cierran sus puertas, mientras hay locales vacíos en los centros de cada una de las provincias argentinas, estamos diciendo que, en un contexto adverso, viene una empresa a darnos la satisfacción de decir que no todo está perdido”, sostuvo Quintela.

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El gobernador Ricardo Quintela durante el anuncio en la planta textil

El planteo adquirió una dimensión nacional a partir de un dato que el propio Gobernador expuso durante la jornada: La Rioja perdió cerca de 4 mil puestos de trabajo en su Parque Industrial, a los que sumó la caída del empleo en organismos públicos nacionales, el comercio y empresas provinciales, particularmente las vinculadas con la construcción.

“Nosotros hemos perdido casi 4 mil puestos de trabajo en el Parque Industrial”, afirmó. Y señaló que la generación de nuevas fuentes laborales representa un alivio frente a “la pesada carga” que atraviesan numerosas familias que quedaron sin ingresos.

Dos nuevas plantas en un escenario adverso

La inversión anunciada contempla la puesta en funcionamiento de dos nuevos establecimientos industriales en la ciudad de La Rioja, en los predios conocidos como ex Debefil y ex Usina de Artes. El proceso de expansión prevé incorporar progresivamente entre 120 y 150 trabajadores.

La iniciativa incluye además un programa de formación laboral específico para la industria textil, articulado entre el Gobierno provincial, la empresa ENOD y la Asociación Obrera Textil. La capacitación tendrá una duración de tres meses e incluirá contenidos teóricos y prácticos sobre hilandería, producción textil, seguridad industrial, manejo de maquinaria, procesos productivos y control de calidad.

Nueva maquinaria industrial

Quienes participen recibirán un incentivo formativo a cargo de la empresa y, una vez concluido el proceso, integrarán la principal base de selección para las futuras incorporaciones laborales.

Durante el acto se avanzó además con instrumentos que permiten a la compañía utilizar transitoriamente dos inmuebles del Estado provincial, de aproximadamente 4200 y 5000 metros cuadrados, destinados al desarrollo de la nueva actividad productiva.

Para Quintela, esa decisión expresa una diferencia de fondo respecto del debate actual sobre el papel del sector público en la economía.

“Nosotros tenemos políticas activas. Acá le cedimos a la fábrica las dos naves que precisa para poder desarrollar su actividad. Es un capital importante, un activo muy importante que la Provincia cede para que la fábrica se pueda instalar”, explicó.

“El Estado tiene que estar más presente que nunca”. El Gobernador riojano defendió abiertamente la intervención estatal en momentos de crisis y vinculó la pérdida del empleo con riesgos de desintegración familiar y social. “Cuando el Estado tiene que estar lo más presente posible y más presente que nunca dentro de cada una de esas familias, para que no haya desintegración familiar ni social, eso denota un esfuerzo enorme para la Provincia”, afirmó.

La definición se inscribe en la posición política que Quintela viene sosteniendo frente al modelo económico nacional: un Estado con capacidad de intervenir, orientar recursos, facilitar infraestructura y articular con empresas y organizaciones sindicales para preservar y generar puestos de trabajo.

En ese sentido, el mandatario señaló que la crisis no se limita al cierre de unidades productivas, sino que comienza a expresarse en un deterioro social más profundo.

El proyecto prevé la generación de hasta 150 puestos de trabajo

“En todas las provincias están cerrando industrias, cerrando empresas, cerrando comercios, con locales vacíos, y se ve gente inclusive en situación de calle en forma exponencial, que antes no existía”, advirtió.

Y reclamó un cambio de rumbo que permita recuperar expectativas: “Es necesario rápidamente modificar este asunto para tener un rumbo distinto, donde la gente tenga previsibilidad, posibilidad y oportunidad de construir un proyecto de vida, un futuro mucho mejor para su familia”.

De recuperar 4 mil empleos a perderlos

Uno de los tramos políticamente más fuertes del discurso fue la comparación que Quintela trazó con la etapa anterior del país. El Gobernador recordó que, durante la presidencia de Alberto Fernández, había participado de la inauguración de una planta industrial en el mismo ámbito y que La Rioja había alcanzado entonces cerca de 4mil puestos de trabajo recuperados y nuevos.

“Eran tiempos donde se crecía, se avanzaba, se abrían fábricas, nuevas empresas se instalaban y se generaban nuevos puestos de trabajo en la República Argentina”, sostuvo.

Quintela reconoció que aquel período también estaba atravesado por dificultades económicas, pero planteó una diferencia política y social respecto del presente. “Teníamos dificultades, teníamos problemas, pero siempre teníamos expectativa y perspectiva positiva para un futuro que, ordenando algunos temas en nuestro país, podía corregirse y tener ese camino de crecimiento y desarrollo en nuestra querida República Argentina”, expresó.

La comparación buscó exhibir el cambio de escenario: una provincia que había logrado recuperar miles de empleos industriales enfrenta ahora la pérdida de casi 4 mil puestos en su Parque Industrial.

“150 trabajadores son 150 familias”. Frente a ese panorama, Quintela destacó que las nuevas incorporaciones no deben medirse únicamente como una estadística laboral. “La posibilidad de que 150 trabajadores se incorporen significa 150 familias que van a tener garantizado el sustento para sus hijos a partir de su propio esfuerzo y a partir de un esquema productivo”, afirmó.

Ricardo Quintela, Gobernador de La Rioja

En declaraciones posteriores, reforzó esa idea: “Lo que más nos interesa, por sobre todas las cosas, es la generación de puestos de trabajo”. Para el Gobernador, cada empleo representa la posibilidad de garantizar “el plato de comida, la educación y la salud” de una familia. “Eso se consigue garantizando que cada trabajador, que cada riojano pueda garantizar el plato de comida a sus hijos, la educación de sus hijos y la salud de su familia”, remarcó.

“Mantener en pie el orgullo y la dignidad”. Hacia el final de su intervención, Quintela presentó la expansión industrial como parte de un esfuerzo provincial para sostener la producción y el empleo en medio de un escenario nacional adverso. “Nosotros venimos a entregar nuestro corazón, nuestro esfuerzo y el sacrificio que hacen muchas hermanas y hermanos de la provincia de La Rioja para mantener en pie el orgullo y la dignidad de nuestra provincia”, expresó.

Y cerró con una imagen que sintetizó el mensaje político de la jornada: “el ruido alegre de las máquinas funcionando, trabajando, produciendo y no parando bajo ningún concepto”.

La apertura de las nuevas plantas se convirtió así en algo más que un anuncio empresarial. Quintela la utilizó para plantear una discusión de alcance nacional sobre dos concepciones frente a la crisis: la retirada del Estado o su intervención para generar condiciones de inversión, sostener la actividad productiva y defender el empleo.

En ese contraste, el gobernador riojano buscó instalar una señal política desde una provincia del interior: aun en medio del cierre de industrias y la destrucción de puestos de trabajo, “no todo está perdido”.