Vacaciones de invierno en el Fin del Mundo: el hotel de Ushuaia que permite conectar con la nieve sin perder tiempo en traslados

Planificar un viaje de invierno al extremo sur del país suele traer consigo un desafío logístico inevitable: las distancias y los extensos tiempos de viaje diarios para tomar contacto con la nieve. En Ushuaia, la clave para optimizar la estadía, especialmente cuando se viaja con niños, radica en la ubicación. Bajo esta premisa de practicidad y confort, el Hotel del Glaciar se consolida como una alternativa estratégica dentro de la Reserva Natural del Martial, situándose a apenas dos minutos en auto de la aerosilla que da acceso directo a la montaña.

Esta cercanía inmediata con la nieve transforma la dinámica de las vacaciones familiares. Permite realizar actividades al aire libre, disfrutar de la montaña y regresar al hotel en cuestión de minutos ante cualquier cambio climático o necesidad de descanso de los más chicos, sin tener que afrontar las habituales y agotadoras jornadas de regreso hasta el centro de la ciudad.

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Un lodge de montaña con identidad patagónica y arte contemporáneo

El hotel fue diseñado bajo el concepto de un lodge de montaña donde la madera de lenga, un material autóctono y típico de la región, aporta calidez a la arquitectura y a cada uno de sus rincones. Con un total de 122 habitaciones, la infraestructura del complejo contempla diversas necesidades a través de opciones dobles, cuádruples, suites, lofts y habitaciones conectadas, pensadas tanto para parejas como para familias.

Más allá del paisaje natural que se filtra por los amplios ventanales con vistas abiertas al Canal Beagle, el establecimiento suma valor desde la cultura. Los huéspedes pueden recorrer una destacada colección de arte contemporáneo con obras de artistas nacionales e internacionales distribuidas en las áreas de uso común, una propuesta que convive de manera armónica con el tradicional fogón y el bar, espacios pensados para el clásico momento de relajación posterior a las actividades de montaña.

Cerro Martial: nieve y recreación a pasos de la estadía

El entorno inmediato del hotel está protagonizado por el Cerro Martial, uno de los espacios más accesibles de la isla para tener un primer acercamiento a los deportes invernales, el esquí y el snowboard. Durante todo el año, este entorno invita a recorrer senderos de montaña, descubrir miradores panorámicos y disfrutar de propuestas gastronómicas y actividades al aire libre, siempre con vistas privilegiadas al Canal Beagle y a la ciudad más austral del mundo. Por entonces, la cercanía extrema con el hotel facilita que cada grupo organice el día a su propio ritmo, adaptando los planes de manera flexible según las condiciones del clima.

Programas deportivos y tarifas para esquiar en Cerro Castor

Para aquellos que buscan un nivel de exigencia mayor en pistas de nivel internacional, el hotel integra programas específicos para disfrutar en Cerro Castor, uno de los centros de esquí más importantes de Sudamérica. Las alternativas de estadía deportiva se dividen en dos formatos muy convenientes. Por un lado, la opción Mini Week ofrece estadías de 4 noches que incluyen jornadas completas de esquí. Por el otro, el programa Ski Week contempla estadías de 7 noches para aprovechar hasta seis días de pistas. Ambas alternativas incluyen tanto los traslados correspondientes como el equipamiento completo de esquí.

En cuanto a las tarifas, el programa de tres días tiene un valor de 730.500 pesos para adultos y de 554.500 pesos para menores de hasta 11 años inclusive. Esta opción incluye el pase al cerro por tres días, los traslados y los equipos completos que constan de tablas, botas y bastones. Para quienes prefieren una experiencia más extensa, el programa de seis días tiene un costo de 1.312.000 pesos para adultos y de 1.005.000 pesos para menores, e incluye el pase por seis días, traslados y equipos completos. Cabe destacar que las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso y se garantizan únicamente con el pago del 100% de la reserva. A partir de los 12 años se abona tarifa de adulto, y los precios expresados son finales y no comisionables.

Experiencias alternativas en el Fin del Mundo

La versatilidad de Ushuaia permite que la nieve se complemente con paseos históricos, marítimos y de aventura en los alrededores del hotel, ubicado a solo 15 minutos del centro urbano. Entre las actividades más recomendadas para enriquecer la estadía se encuentran las navegaciones por el Canal Beagle, el histórico viaje a bordo del Tren del Fin del Mundo, y las visitas guiadas al antiguo Presidio. Además, los viajeros pueden optar por excursiones de invierno con Siberian Huskies, cabalgatas por senderos locales y travesías en vehículos de tracción 4x4.

De esta manera, el Hotel del Glaciar combina acceso directo a la nieve, comodidad y versatilidad para adaptarse a cada tipo de viaje, redefiniendo la forma de vivir el invierno en el sur del país. Para obtener más información sobre los programas y realizar reservas, los interesados pueden visitar el sitio web oficial en www.wyndhamgardendelglaciar.com, contactarse a través de la cuenta de Instagram @wyndhamgardenushuaia, escribir al correo electrónico [email protected] o comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 0800 266 0588.