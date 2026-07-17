Vista aumenta su escala en Vaca Muerta al incrementar su producción un 32%

La producción total de Vista en el segundo trimestre de 2026 alcanzó los 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), un incremento del 32% respecto del mismo período de 2025, impulsado por el desarrollo de los activos de la compañía en Vaca Muerta, como así también la consolidación de los activos de Equinor a partir de mayo. La producción de petróleo fue de 135.000 barriles por día, con un crecimiento interanual del 33%.

En este período, Vista completó la adquisición de los activos de Equinor en Vaca Muerta, anunciada en mayo de este año. "La incorporación de estos activos, junto con el crecimiento orgánico, impulsó la producción y los ingresos de la empresa, consolidándola como el principal productor independiente de petróleo y el máximo exportador de crudo del país", indicaron desde la empresa.

Vista Energy anunció que invertirá US$ 1.800 millones en 2026

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El costo de extracción (lifting cost) fue de $4,5 dólares por boe, un 4% menor en comparación con el mismo período de 2025.

Las exportaciones de petróleo aumentaron un 54% interanual, alcanzando los 8.6 millones de barriles durante el trimestre y representando el 72% del volumen total de ventas de petróleo de la compañía. Desde la compra de los activos de Petronas en abril de 2025, Vista es el mayor exportador de crudo del país.

Los ingresos totales fueron de $1.150 millones de dólares, un 89% más a los registrados en el segundo trimestre del año anterior. Dicha suba fue impulsada por el incremento en la producción de hidrocarburos, como así también por el aumento en los precios internacionales. El EBITDA ajustado fue de $805 millones de dólares, un incremento interanual del 99%.

Vista Energy acordó comprar campos petroleros en la cuenca de Vaca Muerta a Equinor ASA.

La utilidad neta alcanzó los $322 millones de dólares, un 37% superior a la registrada en el segundo trimestre de 2025 y un 199% por encima de la del trimestre anterior.

Inversiones

Las inversiones totalizaron en $467 millones de dólares, y fueron destinadas principalmente al avance de la actividad de perforación y completación de nuevos pozos. Vista conectó 27 pozos nuevos durante el trimestre.

El flujo de caja libre, excluyendo el pago correspondiente a la adquisición de los activos de Equinor, fue de US$491 millones, impulsado por una mayor generación de EBITDA ajustado y una mejora en el capital de trabajo.

Al cierre del trimestre, el ratio de apalancamiento neto fue de 1,41 veces EBITDA ajustado. Sobre una base proforma, incorporando los últimos doce meses de resultados de los activos adquiridos, el ratio se ubicó en 1,25 veces EBITDA ajustado.

GZ