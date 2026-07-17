El Gobierno defendió la reforma en Capital Humano y aseguró que la AUH duplicó su valor real desde 2023

En una exposición sobre la política de Capital Humano, el Gobierno realizó un balance de las medidas implementadas desde el inicio de la gestión y defendió la reorganización del ministerio encabezado por Sandra Petovello. Entre los principales ejes, destacó la reducción de personal, la eliminación de programas considerados redundantes, la recuperación del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el impacto de las políticas sociales sobre la conflictividad en las calles.

Durante la presentación, se sostuvo que hubo 3.000 despidos y no renovación de contratos en el Ministerio de Capital Humano como parte de una reestructuración de la dotación de personal y de los recursos humanos. Según se explicó, la cartera presentaba superposiciones entre programas y áreas que desarrollaban funciones similares.

Además, se afirmó que el ministerio se encontraba “loteado políticamente” y que parte de los recursos destinados a la asistencia social eran canalizados a través de cooperativas fantasmas, punteros e intermediarios, lo que —según el expositor— impedía que la ayuda llegara de manera directa a sus destinatarios.

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En otro tramo de la exposición también se hizo referencia al incremento salarial de la planta política. Allí se señaló que la partida correspondiente a la Dirección Superior Ejecutiva, integrada por cargos políticos, registró un aumento real del 44% por encima de la inflación.

Respecto de las políticas sociales, el Gobierno aseguró que el valor real de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se duplicó desde noviembre de 2023 al medirla en términos de inflación. Asimismo, indicó que la combinación de la AUH con la Tarjeta Alimentar pasó de cubrir el 55% de la canasta básica alimentaria a fines de 2023 a un promedio del 97% durante 2025.

Finalmente, el expositor sostuvo que la política de Capital Humano contribuyó a reducir los piquetes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y remarcó que la gestión también impulsó programas de formación para el trabajo. En ese sentido, destacó el rol de la ministra Sandra Petovello, al afirmar que se encuentra trabajando activamente en el desarrollo de esas iniciativas.