El clima para la final del Mundial 2026 es una de las principales consultas de quienes ya organizan reuniones para ver el partido entre Argentina y España. Después de varios días de inestabilidad, el pronóstico indica que el domingo habrá una mejora en las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo no se esperan lluvias. La jornada se presentará con cielo nublado a mayormente nublado, temperaturas más bajas y un ambiente plenamente invernal, luego del paso del sistema de tormentas que afectará a la región durante este viernes y el sábado.

El cambio llegará después de un período marcado por lluvias intensas, tormentas, ráfagas de viento y, en algunos sectores, posibilidad de caída de granizo. Esa situación responde al ingreso de aire cálido y muy húmedo sobre el centro del país, combinado con una atmósfera inestable.

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De esta manera, quienes planeen reunirse para seguir la definición del Mundial podrán hacerlo sin precipitaciones previstas, aunque deberán tener en cuenta el descenso de la temperatura, especialmente durante la mañana y la noche.

Clima en Buenos Aires hoy: lluvias intensas, viento y alerta por granizo en Ciudad y Conurbano

Antes de la final habrá tormentas, lluvias y un fuerte cambio de tiempo

Durante este viernes se espera la jornada más complicada del fin de semana. El SMN anticipa tormentas fuertes, lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibilidad de caída de granizo en distintos sectores del AMBA y del norte de la provincia de Buenos Aires.

La mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará durante la mañana, cuando las chances de lluvia alcanzarán entre el 70% y el 100% en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. También podrían registrarse ráfagas del sector norte de entre 42 y 50 km/h.

Además del AMBA, la alerta amarilla comprende localidades como Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General Rodríguez, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, entre otros municipios bonaerenses. En esas zonas podrían producirse tormentas de variada intensidad con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo aislado y fuertes ráfagas.

Para el sábado 18 de julio continuará la inestabilidad, aunque con menor intensidad. La temperatura oscilará entre 14°C y 18°C. El detalle previsto por el SMN para el sábado indica cielo mayormente nublado durante la madrugada, tormentas aisladas en la mañana y la tarde y chaparrones hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

Los especialistas explican que este cambio responde al ingreso de aire cálido y muy húmedo transportado por el viento norte, situación que favoreció el desarrollo de tormentas sobre el centro del país. Posteriormente, la rotación del viento al sur impulsará el ingreso de una masa de aire más fría que estabilizará las condiciones meteorológicas.

Con ese cambio de circulación, el domingo marcará el inicio de una etapa más estable. El comienzo de la próxima semana mantendría jornadas frías, mayormente nubladas y con escasas probabilidades de lluvia en el AMBA.

Cómo estará el clima el domingo de la final del Mundial 2026

El pronóstico extendido del SMN indica que el domingo 19 presentará una mejora respecto de las jornadas anteriores. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo nublado, mientras que por la tarde y la noche predominará un cielo mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja durante toda la jornada, entre el 0% y el 10%.

La temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C, valores mucho más acordes con el invierno que los registrados durante los días previos. El viento soplará del sector sudeste entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas para el cierre del fin de semana.

El temporal llegó con granizo al AMBA y activó alertas en varias provincias

El domingo llegará con un ambiente considerablemente más frío debido al ingreso de aire del sur, que pondrá fin al período de temperaturas templadas provocado por la circulación de viento norte.

Si bien no se espera una jornada completamente despejada, habrá momentos con mayor presencia de sol entre las nubes y condiciones mucho más favorables para los traslados y las reuniones previstas para seguir la final.

En este contexto, el principal factor a tener en cuenta será el abrigo. Quienes deban salir temprano o regresar durante la noche encontrarán temperaturas bajas propias de la época.