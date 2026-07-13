El invierno dará un giro inesperado esta semana en el AMBA tras varias jornadas con una sensación térmica baja, provocada por el ingreso de una masa de aire polar que afectó a la mayor parte del territorio nacional. El pronóstico anticipa un cambio gradual de las temperaturas y máximas atípicas que se ubicarán entre los 19° y 20°, inusuales para la época del año.

El cambio estará impulsado por el ingreso de aire templado que favorecerá un ascenso progresivo de las marcas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En paralelo, las mínimas también mostrarán un leve incremento, aunque las primeras horas de la mañana de los días venideros continuarán requiriendo abrigo.

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Este escenario en el AMBA marcará una transición entre los días más fríos del invierno y un período con condiciones más estables y templadas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas comenzarán a ubicarse por encima de los 15 grados desde el inicio de la semana y seguirán escalando hasta rozar los 20 grados.

Las máximas alcanzarán los 20°

Además del aumento térmico, se espera una mayor presencia de sol y escasa probabilidad de lluvias.

Los especialistas señalan que este tipo de oscilaciones térmicas son habituales y pueden presentarse durante esta estación del año, cuando el ingreso de aire cálido provoca aumentos temporarios de las marcas, como un impás en las condiciones sumamente frías.

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Del abrigo al alivio: el inesperado salto de temperatura que sorprenderá al AMBA

El pronóstico prevé una evolución gradual de las temperaturas, con tardes cada vez más templadas y condiciones de tiempo mayormente estables. Hacia el final de la semana, las máximas podrían alcanzar los 20 grados, consolidando un escenario inusual para mediados de julio.

Invierno atípico en el AMBA

No obstante, este repunte de las temperaturas no implica el final del invierno, sino que representa un paréntesis dentro del período invernal que está marcado por sucesivas irrupciones de aire frío y marcas térmicas por debajo de los valores normales.

De esta manera, los habitantes del AMBA tendrán varios días para disfrutar de un clima más benigno, aunque recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la evolución de las condiciones meteorológicas.

PM/ff