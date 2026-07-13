Este lunes 13 de julio, el invierno se hace sentir con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mediante una jornada marcada por el aire frío y la alta cobertura nubosa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inicio de semana laboral templado por la tarde, pero riguroso en las primeras horas debido a las bajas marcas térmicas de la temporada.

La jornada no presentará mayores complicaciones para el transporte público ni el tránsito vehicular en los principales accesos, dado que se descartan lluvias significativas durante el día. La estabilidad atmosférica dominará la región central del país, aunque el ambiente se mantendrá mayormente gris.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy lunes 13 de julio

Las condiciones generales para el territorio porteño indican un cielo que variará de mayormente nublado a cubierto hacia la noche. La temperatura mínima oficial se ubicó en los 6°C durante la madrugada, mientras que el tope térmico escalará apenas hasta los 13°C en horas de la tarde, configurando un escenario invernal clásico.

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Clima lunes 13 de julio

El viento soplará de manera predominante desde el sector norte con una intensidad moderada de 18 km/h, aportando una ligera rotación que evitará un desplome mayor del termómetro. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, en un 10% tanto para el período diurno como nocturno.

Por su parte, el promedio de humedad del 80% sostendrá una atmósfera densa en los cordones del Gran Buenos Aires, donde las marcas mínimas en las zonas suburbanas se sintieron un par de grados por debajo de la Ciudad Autónoma, rozando los 3°C en distritos del oeste y sur bonaerense.

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El índice ultravioleta permanecerá en niveles mínimos con un registro de 1, lo que refleja la escasa incidencia solar que tendrá la jornada debido a los densos mantos de nubosidad alta que cruzan la región metropolitana.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional presenta mayor inestabilidad hacia el sur y la región de Cuyo, donde el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene vigentes diversas advertencias. Bajo alerta amarilla por nevadas y lluvias intensas se encuentran sectores cordilleranos de la provincia de Río Negro, el sudoeste de Neuquén, el oeste de Chubut y gran parte de Santa Cruz, donde se prevé acumulación de nieve.

Una jornada marcada por el aire frío ​

Paralelamente, rige una alerta amarilla por vientos intensos del sector norte para la provincia de San Luis, el oeste de Córdoba y el sur de La Rioja, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 65 kilómetros por hora.

En el resto del territorio, como las provincias del Litoral y el Norte argentino, predomina un sistema de alta presión que mantendrá condiciones de buen tiempo con nubosidad variable, aunque acompañado de mañanas notablemente frías y heladas aisladas.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el martes 14 de julio, las proyecciones del organismo oficial anticipan la continuidad de cielos cubiertos en el AMBA, pero con un incremento en las temperaturas, registrando una mínima de 9°C y una máxima que llegará a los 15°C debido a la persistencia del viento norte.

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Hacia el miércoles 15 de julio, el termómetro continuará su escalada gradual con marcas térmicas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 17°C de máxima, en un ambiente que permanecerá mayormente nublado y con una humedad en descenso relativo.

El pico de este ascenso térmico se consolidará hacia el jueves 16 de julio, jornada en la que se prevé cielo parcialmente soleado con una temperatura mínima de 16°C y una máxima que podría alcanzar los 22°C, estableciendo un breve respiro térmico antes del reingreso de un frente inestable hacia el fin de semana.