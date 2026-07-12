SpaceX definió la fecha para el vuelo 13 de Starship en una prueba crucial para la carrera aeroespacial

La compañía Space X, dirigida por Elon Musk, prepara Starship 13 para una prueba que podría despegar tan pronto como el jueves 16 de julio desde Starbase, en el sur de Texas. El lanzamiento se podrá seguir en directo por la red social X, desde la cuenta de @SpaceX y mediante su página web.

La ventana de lanzamiento prevista se abrirá a las 17:45 hora central de Estados Unidos. Para la misión, Space X utilizará el Super Heavy Booster 20 y la nave Ship 40, ambos pertenecientes a la nueva configuración V3.

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La nueva versión incorpora motores Raptor 3 y una serie de mejoras internas pensadas para aumentar la fiabilidad, simplificar componentes y preparar el sistema para vuelos ambiciosos.

El vuelo llega apenas unas semanas después del vuelo 12, realizado el 22 de mayo. Aquella misión sirvió para estrenar la arquitectura V3, pero los propulsores presentaron problemas durante las maniobras posteriores a la separación de etapas, mientras que los motores sufrieron anomalías.

Ahora Space X quiere demostrar que Booster 20 puede completar el ascenso, la separación de etapas, el encendido de retorno y una maniobra controlada antes de amerizar en el Golfo de México.

El lanzamiento se podrá seguir en directo en la red social X

Uno de los puntos más interesantes de esta prueba será el despliegue de 20 satélites Starlink V3 de nueva generación. Seis de ellos estarán equipados para captar imágenes del escudo térmico de Starship durante el vuelo, una información crucial para Space X.

La protección térmica será otra protagonista en la misión. La empresa aeroespacial probará nuevas piezas en las aletas traseras, sistema de fijación modificados en la zona posterior y losetas con sensores capaces de medir esfuerzos durante el ascenso y la reentrada.

La idea de la compañía es que Starship sea un cohete de uso frecuente. El propio Elon Musk repitió que estos lanzamientos acabarán siendo habituales, con una cadencia que podría parecer imposible bajo los estándares actuales de la industria espacial.