Quién fue Nikola Tesla, el genio incomprendido de la corriente alterna que inspiró a Elon Musk

El 10 de julio de 1856, en el pueblo de Smiljan, perteneciente al entonces Imperio austríaco y actual territorio de Croacia, nació Nikola Tesla. Este físico, ingeniero eléctrico e inventor serbocroata desarrolló las patentes clave que hicieron posible el uso masivo de la corriente alterna, transformando de forma definitiva la distribución de energía en todo el planeta.

La figura de Tesla cobró una relevancia renovada en el siglo XXI, sirviendo como la inspiración directa para que el empresario Elon Musk bautizara a su compañía de vehículos eléctricos e inteligencia artificial bajo el apellido del célebre científico. La elección del nombre rinde homenaje a los motores de inducción que el propio físico patentó en la década de 1880.

A diferencia de los inventores comerciales de su época, la trayectoria de este ingeniero estuvo marcada por una profunda obsesión con la eficiencia y el control de las fuerzas naturales. Sus ideas revolucionarias no solo abarcaban la electricidad domiciliaria, sino que sentaron los principios teóricos para tecnologías contemporáneas como las comunicaciones inalámbricas y el radar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tesla deja atrás caída de 2025 con aumento de 25% en las ventas de autos

La batalla por el control de la red eléctrica mundial

El enfrentamiento tecnológico más importante de la carrera de Tesla ocurrió tras su llegada a los Estados Unidos en 1884, cuando comenzó a trabajar en los laboratorios de Thomas Edison. Aquel cruce de visiones contrapuestas dio origen a la denominada "Guerra de las Corrientes", que definió el estándar energético global.

Edison defendía con firmeza el uso de la corriente continua, un sistema limitado que requería una central eléctrica a distancias menores de dos kilómetros para abastecer a los usuarios. Por el contrario, el ingeniero serbocroata proponía la corriente alterna, un método capaz de transportar altas tensiones a lo largo de miles de kilómetros mediante transformadores.

Elon Musk perdió US$ 145.000 millones en un día, pero sigue siendo el único billonario

Ante la falta de apoyo interno, se asoció con el empresario George Westinghouse, quien compró sus patentes de corriente alterna por una suma considerable y financió su implementación a gran escala. La efectividad del sistema quedó demostrada en la Exposición Universal de Chicago de 1893, cuando el complejo se iluminó por completo utilizando los diseños de la dupla.

Los experimentos existosos de Nikola Tesla

El éxito comercial definitivo llegó con la construcción de la central hidroeléctrica en las Cataratas del Niágara, un proyecto titánico que comenzó a operar a finales de 1895. Las turbinas basadas en los principios polifásicos del inventor consiguieron transmitir electricidad hasta la ciudad de Buffalo, ubicada a más de treinta kilómetros del lugar de generación.

Posteriormente, las investigaciones del físico se trasladaron hacia Colorado Springs, donde montó un laboratorio experimental aislado a fines de 1899. En estas instalaciones analizó los fenómenos de la alta tensión y la resonancia terrestre, logrando encender lámparas a distancia sin la utilización de cables conectores.

Aquel experimento sirvió como antesala para su proyecto más ambicioso y problemático: la Torre Wardenclyffe en Long Island, iniciada a comienzos de 1901 con el financiamiento inicial del banquero J.P. Morgan. El objetivo final de la estructura era establecer un sistema mundial de transmisión inalámbrica de energía y datos multimedia.

Elon Musk perdió US$ 145.000 millones en un día, pero sigue siendo el único billonario

Los últimos años de Tesla: entre patentes vencidas y deudas acumuladas

La falta de fondos económicos adicionales y el avance paralelo de Guillermo Marconi en la telegrafía sin hilos sepultaron la iniciativa de Long Island antes de su finalización. El inversionista retiró su capital al notar que el modelo de distribución gratuita de energía no representaba un negocio rentable para el mercado financiero.

Durante sus años finales en Nueva York, las patentes vencidas y las deudas acumularon presiones sobre la vida diaria del ingeniero. A pesar de las dificultades materiales, continuó redactando propuestas conceptuales sobre turbinas sin álabes y sistemas de defensa nacional basados en haces de partículas concentradas.

Nikola Tesla desarrolló las patentes clave que hicieron posible el uso masivo de la corriente alterna, transformando de forma definitiva la distribución de energía en todo el planeta

El fallecimiento de Nikola Tesla ocurrió el 7 de enero de 1943, a los ochenta y seis años de edad, en una habitación del Hotel New Yorker. Tras su deceso, la Oficina de Propiedad de Extranjeros del gobierno estadounidense confiscó la totalidad de sus baúles con notas técnicas y diseños experimentales.

Meses después de su muerte, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo definitivo que revocó las patentes de radio otorgadas previamente a Marconi. El tribunal determinó de forma legal que los desarrollos fundamentales de la transmisión inalámbrica pertenecían originalmente al científico serbocroata.

API