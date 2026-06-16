La petrolera YPF dio un nuevo paso en su estrategia de transformación energética. El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, anunció la firma de un primer acuerdo marco con Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas empresas, con foco en infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica.

La relación entre Javier Milei y Elon Musk se ha caracterizado por una fuerte afinidad ideológica. Cabe recordar que el presidente ha mantenido varios encuentros con el dueño de Tesla e incluso llegó a regalarle la "motosierra" emblema del férreo ajuste fiscal oficial que el magnate tecnológico le había elogiado oportunamente.

Ahora, este entendimiento entre YPF y Tesla llega como un paso mas de la buena sintonía en la relación. Según confirmó Marin en sus redes, el acuerdo marco se concretó durante su visita a la Gigafactory de Tesla en Texas, donde recorrió las instalaciones junto a Michael Snyder, vicepresidente de Energía de la empresa fundada por Elon Musk.

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“Hoy dimos un nuevo paso hacia el futuro. Firmamos un primer acuerdo marco con Tesla para explorar distintas unidades de negocios entre ambas compañías”, señaló Marín tras la visita.

La operación fue formalizada a través de una carta de intención, por lo que todavía no implica un contrato definitivo ni inversiones anunciadas. Se trata de una primera instancia de trabajo para evaluar oportunidades conjuntas en áreas que serán centrales para la evolución de la movilidad y la energía durante los próximos años.

Carga rápida, baterías e innovación

Según explicó Marín, las compañías buscarán explorar oportunidades de colaboración en tres ejes: infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica.

La primera línea apunta al desarrollo de redes de carga para vehículos eléctricos, un segmento todavía incipiente en la Argentina, pero con potencial de crecimiento a medida que avance la electrificación del transporte.

El segundo punto, el almacenamiento de energía, es clave para acompañar una matriz energética con mayor participación de fuentes renovables y para administrar mejor la oferta y la demanda eléctrica. Tesla tiene una fuerte presencia global en ese negocio a través de soluciones de baterías y sistemas de almacenamiento a gran escala.

El tercer eje es la innovación tecnológica, un concepto más amplio que puede incluir desarrollos vinculados a eficiencia operativa, gestión inteligente de energía, movilidad eléctrica y nuevas soluciones para infraestructura.

La mirada de Horacio Marín

Marín destacó la escala tecnológica de la Gigafactory y el modelo de ejecución de Tesla. “Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de Energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”, afirmó.

El mensaje se inscribe en la agenda que el titular de YPF viene impulsando desde su llegada a la compañía: mayor foco en eficiencia, desarrollo energético, Vaca Muerta y nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la transición energética.

Aunque YPF mantiene su eje central en el petróleo y el gas, especialmente a partir del potencial de Vaca Muerta, la empresa busca posicionarse también en segmentos que pueden ganar peso en los próximos años, como la movilidad eléctrica, la infraestructura de carga y el almacenamiento.

Un primer paso, no un acuerdo cerrado

El punto central es que el anuncio marca una intención de colaboración, pero todavía no define inversiones, plazos ni proyectos específicos. La carta firmada entre YPF y Tesla abre una etapa de análisis para determinar qué negocios pueden desarrollarse en conjunto y bajo qué condiciones.

Aun así, el anuncio implica que la petrolera nacional se acerca a una de las compañías más influyentes del mundo en movilidad eléctrica, baterías y tecnología energética. Para Tesla, representa una puerta de entrada para explorar oportunidades en la Argentina, un mercado todavía pequeño en electromovilidad, pero con una empresa energética dominante y una red de infraestructura extendida.

La agenda energética global se mueve cada vez más entre dos necesidades: asegurar la producción de hidrocarburos en el corto y mediano plazo, y preparar la infraestructura para un futuro con más electrificación, datos, almacenamiento y eficiencia. El acuerdo marco entre YPF y Tesla se ubica justamente en esa intersección.

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