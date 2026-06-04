La extitular del Inadi y parlamentaria del Mercosur, Victoria Donda, protagonizó este miércoles un tenso cruce televisivo con el diputado jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar —conocido popularmente como el DipuTesla por ser dueño de una Cybertruck—, en el marco de la masiva movilización del "Ni Una Menos", impulsada bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos".

La discusión inició tras la pregunta sobre las críticas al presidente Javier Milei por sus políticas de género ante el femicidio de la adolescente cordobesa de 14 años, Agostina Vega, hecho con el cual Quintar se solidarizó antes de acusar al kirchnerismo de "caranchear una causa noble y deslegitimarla", comparando la situación con los reclamos por el financiamiento a universidades, discapacidad y jubilados. El legislador reprochó la falta de condena a las agresiones de Alberto Fernández a Fabiola Yañez y tildó de "hipócritas" a sus opositores por supuestamente haber votado en contra de la baja de imputabilidad, el banco de datos genéticos de violadores, el régimen de salidas transitorias y la reiterancia delictiva, afirmando que usaron una tragedia provincial para atacar al Gobierno nacional.

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Victoria Donda contra Quintar: "¿Cómo era tu nombre?

En tanto, Donda , mirando a los conductores del programa, apuntó contra Quintar: “Insisto, no me voy a poner a discutir con... ¿Cómo era tu nombre? Solo te recuerdo por el Tesla, porque no sé tu apellido“. Mostrando una foto de la joven asesinada en su pecho y haciendo gestos de incomprensión, cruzó tajantemente al diputado libertario al lanzar: "No hablo con este señor que nos trata de pelotu...".

La exfuncionaria calificó los dichos de Quintar como "acusaciones mentirosas" y desmintió categóricamente que su espacio hubiera votado una ley para eliminar la prisión efectiva de los violadores. Finalmente, la dirigente kirchnerista se negó a profundizar en el debate técnico argumentando que el resto de las normativas mencionadas por el legislador oficialista correspondían a modificaciones de características generales dentro del Código Penal y del Código Procesal.

Acto seguido, la parlamentaria K expresó la dificultad de responder en un momento de "tanta bronca y tanto dolor" y cargó contra la gestión oficialista: "El gobierno de Milei empezó cerrando el Ministerio de las Mujeres, hablando en contra de la supuesta ideología de género. Luego hicieron un recorte de presupuesto brutal sobre la línea 144, que es la línea para ayudar a mujeres en situación de violencia. ¿A qué mujeres defienden?".

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Cuando Quintar intentó replicar, Donda lo frenó en seco de forma tajante: "No, no. A vos no te quiero hablar. No voy a intercambiar con un señor que nos trata de pelotu... Cuando yo termine de hablar vos podés seguir mintiendo todo lo que quieras". Asimismo, advirtió que las mujeres están en riesgo por "hijos de p... que impulsan los proyectos de ley como las falsas denuncias para que no denunciemos la violencia", reclamando que el peso de la ley sea claro.

Al retomar la palabra, el diputado de LLA retrucó con dureza: "En tu Gobierno hubo más femicidios que ahora: los paladines de cuidar a las mujeres". Además, le reprochó directamente la falta de condena hacia el expresidente: "Coincido en que tiene que caer el peso de la ley en todos los casos. Pero cuando tu presidente fajaba a la mujer no escuché a ningún kirchnerista duro que se exprese en contra". Tras trastabillar y responder "Bueno, no sé. Yo creo que hablo por lo que yo sé. Si fue así, la Justicia tiene que caer contra el expresidente Alberto Fernández", Quintar la apuró: "¿Entonces, vos lo condenás?". La ratificación final de Donda con un seco "Sí" cerró el bloque con un "Me parece muy bien" por parte del legislador libertario.

MEG