"La gente está harta": Liliana Hendel analizó la masiva marcha de Ni Una Menos en "QR!" y cuestionó la respuesta política

A 11 años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, miles de personas volvieron a movilizarse en distintos puntos del país. En el programa "QR!" de Canal E, la periodista y psicóloga Liliana Hendel analizó la jornada y aseguró que la manifestación expresó mucho más que el rechazo a los femicidios: “La gente está harta, y está harta de todo”.

Durante la emisión, se mostraron imágenes de las movilizaciones realizadas en ciudades como Rosario, La Plata, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Mar del Plata y distintos puntos de Entre Ríos. Según Hendel, una de las características más destacadas de la jornada fue la diversidad generacional y la creciente participación masculina.

“Mucha energía circuló, muchísima energía, y una fuerza intergeneracional muy llamativa. Había muchos varones, muchas edades diferentes y las mismas consignas que hace 11 años, pero con una energía totalmente distinta”, señaló.

Para la periodista, el mensaje principal de la marcha fue un “basta” generalizado que trasciende la problemática de la violencia de género.

“Es basta de vivir endeudadas, basta de echarnos la culpa a nosotras. Si te despidieron, la culpa es tuya; si te violaron, la culpa es tuya; si te mataron, algo habrás hecho”, expresó.

Un mensaje para la dirigencia política

A lo largo del debate, Hendel también sostuvo que la movilización dejó una señal clara para los distintos sectores políticos de la oposición.

“¿Quieren votos? Pongan la cara por nosotras cuando las necesitamos”, afirmó, al cuestionar la falta de posicionamientos contundentes frente a situaciones de violencia de género.

Galería de fotos: marcha "Ni una Menos" en Plaza de Mayo

En la misma línea, consideró que existe una “profunda falta de responsabilidad” por parte de buena parte de la dirigencia y reclamó una defensa más activa de las políticas públicas vinculadas a la prevención y contención de las violencias.

Además, destacó que el movimiento feminista continúa siendo uno de los principales espacios de organización y movilización social del país.

“Mientras otros sectores discuten, las mujeres siguen tomando las calles”, planteó durante la conversación.

Jóvenes y varones, protagonistas de la movilización

Otro de los aspectos que sobresalieron durante la jornada fue la presencia de adolescentes y jóvenes. Tanto Hendel como los integrantes del programa coincidieron en que las nuevas generaciones muestran una apropiación distinta de las banderas feministas.

La psicóloga vinculó este fenómeno con los cambios culturales que dejó la llamada ola feminista en Argentina y consideró que muchos jóvenes comenzaron a cuestionar los modelos tradicionales de masculinidad.

“La destrucción intentó ser contra los movimientos de mujeres, pero arrasó con todo y quedaron las islas de la resistencia”, reflexionó.

Consultada sobre el papel de los varones dentro de estas luchas, Hendel sostuvo que el desafío principal pasa por involucrarse activamente en la discusión sobre las violencias cotidianas.

“El desafío es de ustedes para con otros varones cómplices, socarrones, los que naturalizan determinadas conductas. Hay un montón de varones que no son violentos y que no quieren ser confundidos con los violentos”, afirmó.

Hacia el final de la entrevista, Hendel amplió el debate y aseguró que la violencia contra las mujeres no puede analizarse como un problema aislado.

“Es un error político considerar que este es solo un ataque a las mujeres. El ataque a las mujeres es un ataque a la democracia”, sostuvo.

Para la periodista, la movilización de Ni Una Menos volvió a demostrar la capacidad de organización del movimiento feminista y dejó un mensaje que excede las demandas de género: la necesidad de fortalecer la democracia, garantizar derechos y construir una sociedad menos tolerante frente a la violencia.

LB