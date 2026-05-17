"A mi nombre, con la mía": Manuel Quintar pagó otra Cybertruck por USD 285.000 que nunca recibió

El diputado nacional Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, sumó otro frente ligado a una Tesla Cybertruck. Antes de llegar al Congreso con una unidad de ese modelo, el legislador jujeño había pagado casi USD 300.000 por otra camioneta igual que nunca recibió. Según publicó Infobae, la denuncia apunta contra una concesionaria de zona norte y quedó radicada en la UFI N°2 de Pilar.

La operación se realizó en 2025, cuando Quintar fue a un local de Pilar para comprar una Cybertruck similar a la que se viralizó esta semana. De acuerdo con fuentes del caso citadas por el medio, pagó USD 285.000, una parte en efectivo y el resto mediante transferencias bancarias. Pasaron los meses, la unidad no fue entregada y el diputado presentó una denuncia por estafa en abril.

Allanamientos y vehículos embargados

En el marco de la investigación, agentes de la Policía Bonaerense realizaron allanamientos en la zona norte del Gran Buenos Aires. También se embargaron vehículos de la concesionaria denunciada, con el objetivo de recuperar el monto abonado por el legislador. La investigación busca determinar por qué la camioneta nunca fue entregada pese al pago.

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El dato apareció después de la polémica por la Cybertruck que Quintar llevó al Congreso. Ese vehículo, según reconstruyó el medio, sería la segunda unidad que pagó tras el problema con la primera operación. La aparición de la camioneta en la cochera de la Cámara de Diputados generó críticas dentro y fuera del oficialismo por el valor del vehículo y por el contraste con el discurso de austeridad del Gobierno.

El legislador tomó el centro de la escena con su Tesla Cybertruck

Quintar salió a responder en redes sociales y confirmó que la camioneta era suya. "A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra", escribió en X junto a una imagen de la pick up. El mensaje buscó despegar la compra de fondos públicos, aunque no apagó la discusión política alrededor del caso.

La Cybertruck que llegó al Congreso

La imagen de la Tesla Cybertruck estacionada en el Congreso se viralizó rápidamente. El modelo es uno de los vehículos eléctricos más llamativos del mercado, tanto por su diseño como por su valor. En la Argentina, las pocas unidades disponibles pueden superar con amplitud los USD 100.000, según la versión, la importación y los costos asociados.

Al día siguiente de la aparición pública, una grúa retiró la camioneta. En un primer momento circularon versiones sobre una posible falta de patente, pero desde el entorno del diputado explicaron que fue el propio Quintar quien contrató el traslado para llevarla hasta Jujuy. También afirmaron que el vehículo "está en regla", fue comprado en Estados Unidos e importado de manera legal.

Los impuestos aumentan notablemente el costo de adquirir un modelo en nuestro país

El traslado tiene una particularidad: la Cybertruck es eléctrica y su autonomía ronda los 500 kilómetros. La distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y San Salvador de Jujuy es de casi 1.500 kilómetros, con más de 17 horas de viaje estimadas. Por eso, el traslado en grúa aparece como una salida práctica para evitar complicaciones de carga durante el recorrido.

Quién es Manuel Quintar

Manuel Quintar es diputado nacional por Jujuy y asumió su banca en diciembre de 2023, tras el triunfo presidencial de Javier Milei. En sus redes se presenta como abogado y deportista, y suele mostrarse alineado con el discurso libertario. Su nombre ganó exposición nacional esta semana por la camioneta que llevó al Congreso y por las repercusiones políticas que generó el caso.

Quintar y su familia están vinculados al sector privado de la salud en el norte argentino. El legislador es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL y también fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, ubicado en Alto Comedero. A esos antecedentes se suman sus ingresos como diputado nacional.

Quintar es un pilar libertario en la provincia de Jujuy

Según la información disponible en el sitio oficial de la Cámara baja, un diputado nacional percibía un sueldo neto de $4.572.596,99 a valores de diciembre de 2025. Ese dato volvió a circular en medio de la discusión por la Cybertruck y por el origen de los fondos utilizados para comprar vehículos de alta gama. Quintar insiste en que la camioneta está a su nombre y fue comprada con fondos propios.

Una polémica con dos frentes

La situación del diputado abrió dos frentes distintos. Por un lado, una causa judicial en la que aparece como denunciante por una camioneta que pagó y no recibió. Por otro, una controversia política por la exhibición de otro vehículo idéntico en el Congreso, en un contexto en el que el oficialismo defiende la austeridad como bandera pública.

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La defensa del legislador se concentra en que la compra fue hecha con dinero propio y que el vehículo está registrado a su nombre. Sus críticos, en cambio, apuntan al gesto político de llegar al Congreso con un vehículo de lujo en un contexto de ajuste y discurso oficial de austeridad. La denuncia contra la concesionaria sumó un expediente judicial a una polémica que empezó con una imagen viral en el Congreso.

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