La polémica por el Tesla Cybertruck por el que pagó un diputado libertario pagó más de 200.000 dólares no termina de agostarse. El diputado legislador jujeño, Manuel Quintar, recalentó el tema este sábado. Dijo que habría sido "hipócrita" de su parte comprar "un vehículo de baja gama para quedar bien con algún culposo".

"Yo no voy a forzar nada de lo que no hago habitualmente. Yo tengo mi estilo de vida, trabajo desde los 23 años como abogado y en la empresa familiar desde los 13. Me parecería muy cínico de mi parte disfrazarme de algo que no soy. En Jujuy tengo autos de buena marca, me gusta andar seguro, me gustan mucho los autos, vengo del mundo de la competencia", se explayó Quintar en declaraciones a Radio Mitre.

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