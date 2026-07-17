El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un rotundo cambio de condiciones meteorológicas este viernes 17 de julio de 2026. Tras jornadas con marcas térmicas inusualmente templadas, el ingreso de un frente húmedo e inestable dará paso a un desmejoramiento temporario generalizado con precipitaciones persistentes y un progresivo descenso de la temperatura hacia el final de la jornada.

La mayor preocupación para las próximas horas se centra en la intensidad del agua caída y en la rotación del viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por ráfagas del sector sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, complicando las condiciones de visibilidad y la circulación en la vía pública durante el regreso a casa.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes 17 de julio

La mañana arranca con un ambiente cargado de humedad, que superará el 85%, y un cielo mayormente cubierto en toda la Capital Federal. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 17°C, un piso térmico elevado para esta época del año que se sentirá pesado debido a la escasez de viento en las primeras horas.

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Clima viernes 17 de julio

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, la inestabilidad se profundizará drásticamente. El termómetro tocará una temperatura máxima estimada de 23°C, pero vendrá acompañada de lluvias moderadas y tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación que se mantendrá entre el 40% y el 70%.

En el Gran Buenos Aires, la situación presentará ligeras asimetrías geográficas. Municipios del conurbano sur como Esteban Echeverría o Lomas de Zamora registrarán acumulados de agua moderados desde el mediodía, mientras que en la zona norte se prevé un desmejoramiento más tardío pero con igual carga de humedad y nubosidad baja.

AMBA se prepara para una semana templada, con máximas que alcanzarán los 20 grados

Hacia la noche se espera que las precipitaciones comiencen a cesar de manera temporal, dando paso a vientos que rotarán definitivamente al sector sur. Esto provocará un paulatino enfriamiento de la atmósfera, dejando una marca térmica nocturna cercana a los 20°C que anticipa un fin de semana mucho más fresco.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional presenta un fuerte contraste debido a un sistema de baja presión que afecta la zona cordillerana. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) emitió una alerta naranja por nevadas intensas en los sectores de alta montaña de las provincias de Mendoza y San Juan, donde los acumulados de nieve proyectados amenazan con superar los dos metros de altura.

Alerta naranja por nevadas intensas en los sectores de alta montaña de las provincias de Mendoza y San Juan,

Asimismo, rigen alertas amarillas por vientos intensos y viento Zonda en el noroeste del país. Las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza se encuentran bajo advertencia por ráfagas secas y cálidas que podrían generar complicaciones en la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura en zonas de precordillera.

En el resto de la provincia de Buenos Aires, el frente inestable dejará lluvias y lloviznas de variada intensidad, especialmente sobre la Costa Atlántica, donde localidades como Aguas Verdes registrarán precipitaciones intermitentes durante toda la jornada acompañadas de vientos moderados del sector norte.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el sábado 18 de julio, las condiciones de inestabilidad persistirán en el AMBA. Se prevé una jornada gris con lluvias aisladas por la mañana y chaparrones hacia la tarde o noche, bajo el ingreso de una masa de aire frío que recortará la temperatura máxima a solo 17°C.

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El domingo 19 de julio marcará el regreso de la estabilidad al centro del país. El cielo se presentará mayormente nublado pero sin probabilidad de lluvias, con vientos del sector sur que consolidarán el ambiente frío, registrando una temperatura mínima de 10°C y una máxima que no superará los 14°C.

La próxima semana se iniciará bajo la influencia de altas presiones, lo que garantizará mañanas muy frías con mínimas de 9°C y tardes apenas frescas en las que la nubosidad irá disminuyendo paulatinamente, alejando por completo la posibilidad de nuevos eventos de lluvia sobre la región metropolitana.