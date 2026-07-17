La Scaloneta económica del círculo rojo: ganar sufriendo, el reloj electoral y la urgencia por la infraestructura

"Estamos todos inmersos en el clima mundialista y hemos visto una Selección ganando mal pero ganando", resumió el titular de la Cámara Argentina del Comercio y los Servicios (CAC), Mario Grinman, para luego trazar un paralelismo con el escenario económico actual: "La paradoja es que esto es la Argentina hoy. Estamos sufriendo mucho con el modelo de país, pero este es el que necesitamos”.

La metáfora deportiva sintetiza el espíritu que reúne el Círculo Rojo en la previa de la final contra España del Mundial 2026. Un partido que nada tiene que ver con el rumbo del país pero que mantiene la atención de toda la población y una vez finalizado, sea cual fuere el resultado, bajará a la realidad de un segundo semestre que ya comenzó y da inicio a otra previa, lejana, pero previa en fin: la electoral, que viene con el espejo retrovisor de los primeros dos años de Gobierno, la promesa de una parte de la actividad económica que no repuntó y una incógnita en las urnas que define el comportamiento empresarial y financiero de ahora en adelante.

Alineado con el rumbo de la estabilización macroeconómica, los miembros del Grupo de los Seis coinciden en que hay una microeconomía que no despertó. “La economía iba a ser una V y es una K, el problema con el que nos encontramos ahora es cómo reactivar la partita de abajo de la K”, planteó el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, en diálogo con PERFIL. Según el pope, la necesidad de una política sectorial activa está presente y su expectativa es que haya un estancamiento que se extienda hasta fines del 2026.

Javier Milei en la Bolsa de Comercio: "Voy a terminar mi mandato y ser reelecto"

El constructor estuvo presente en dos importantes eventos en los que el establishment se mostró en el mismo día. Al frente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), un organismo que comparten con la CGT y la Uocra y como público, acompañando al titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, en el aniversario 172° de su institución. Allí, el presidente Javier Milei habló durante más de una hora a espectadores desatentos, que alegaban no entender qué dijo el mandatario durante un discurso marcadamente economicista e intercambiar pareceres sobre el duelo Argentina - Inglaterra del día anterior.

El reclamo por la competitividad y la logística

Mientras que en el evento que tuvo lugar en medio de la Expo Rural el señalamiento de la infraestructura como motor de la competitividad y la marcada exigencia de alguna atención pública en ese sentido fue el centro, en el tradicional encuentro de la Bolsa el planteo electoral empezó a tomar color.

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) planteó que en el agro están convencidos de que el camino planteado por el oficialismo es el correcto, aunque señalan que se necesitan "más condiciones y más brazos para sostener la Argentina que viene". El déficit logístico es el principal cuello de botella: el país cuenta con 400.000 kilómetros de tierra en las rutas por donde se mueve la producción, un factor que encarece los fletes y devora los márgenes.

En esa línea y en coincidencia con el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, que habló luego, rmarcó la importancia de conversar con figuras del ámbito político sobre el avance de obras clave como el Belgrano Cargas. Por el sector bancario, el vicepresidente de Adeba, Francisco Grismondi, advirtió que para que los privados aporten capital necesitan financiamiento a largo plazo. “Aún no se ha logrado una moneda estable, el país transita por el camino para alcanzarla, consolidando una macro estabilidad en términos generales”. La premisa es que sin estas dos condiciones, no hay inversión de largo plazo posible. Weiss, que aún espera respuestas del Gobierno para avanzar en el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fondear crédito a viviendas; calculó entonces que la necesidad de infraestructura más allá del stock actual requiere cifras que hoy resultan inviables, estimando el valor de reposición en USD 600.000 millones de dólares, mientras que por estándar internacional el déficit se ubica en los USD 25.000 millones.

Las empresas prevén aumentos salariales por debajo de la inflación en 2026 y ajustes más espaciados

Esta tensión también permea en el ámbito sindical. El acuerdo sobre la necesidad de un orden macroeconómico existe, pero el triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, también apuntó a que el debate se centra en "a costa de qué". Retomando la metáfora futbolística, señaló que la Selección deja en claro que los logros se alcanzan "porque están unidos y tienen claro los objetivos", pidiendo pensar en "un país virtuoso que devuelva oportunidades" y recupere infraestructuras históricas como la red ferroviaria. El reclamo apunta a un Estado eficiente y sustentable que no se retire, sino que genere equilibrio entre el capital y el trabajo, y construya ámbitos de diálogo.

El pulso electoral de Wall Street

Apenas terminó un discurso de Milei que, según los presentes en el microcentro porteño, no dejó frases relevantes, un importante actor del mercado de capitales analizaba el plano financiero. Mientras que el ministro de Economía, Santiago Bausili, presentó un plan financiero para anticiparse al mercado y despejar dudas electorales, la realidad es que el clima de incertidumbre igual sucederá, plantearon las fuentes.

Hoy la curva soberana refleja un alto nivel de optimismo político: los bonos tienen precios implícitos que le otorgan un 70% de probabilidades de reelección al oficialismo en 2027, un número que viene en “leve” ascenso. Pero, si bien los inversores apoyan el rumbo, reconocen que "la macro manda". Los grandes fondos de inversión internacionales formulan una pregunta recurrente: cuándo rebotará la actividad económica. La preocupación radica en los tiempos para que la población logre recomponer su poder de compra y el ingreso disponible, factores determinantes para el humor social y, en consecuencia, para las chances electorales del Gobierno.

La cautela existe. El mismo operador señalaba que los grandes capitales extranjeros —aquellos fondos que entraron en la gestión Cambiemos y no lograron salir a tiempo— mantienen una postura conservadora. “Nadie hundirá dólares frescos hasta no ver consolidado el modelo”, dijo a PERFIL, lo que en el léxico financiero significa atravesar con éxito las elecciones de medio término. Incluso con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya reglamentado, el mercado advierte que por ahora son solo promesas o proyectos de empresas locales y extranjeras que ya operaban en el país, sin grandes apuestas nuevas a la vista.

La advertencia de la seguridad jurídica

Incluso, hay comparaciones con las gestiones peronistas. “Se parece cada vez más a Marcó del Pont”, bromeaba un armador de carteras de equity respecto a la persistencia de una tasa de interés real negativa que genera un desarme paulatino de posiciones en pesos. En la City advierten que esa masa de liquidez, tarde o temprano, se transformará en demanda de dólares, poniendo a prueba la robustez de las reservas.

Para destrabar el ingreso de divisas, el círculo rojo insiste con un viejo mantra: previsibilidad. Como advirtió el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) "la seguridad jurídica pasa a ser un factor fundamental". El Estado, reclamó, debe asumir costos y redefinir su rol organizador, dado que su presupuesto para mantener infraestructura apenas roza el 2%.

La velada nocturna sólo tuvo un momento de irrupción (y atención): cuando un inversor gritó a viva voz desde la parte de atrás de la sala para marcarle al jefe de Estado que “terminara” con su mensaje y le marcó que “ahora” también hay déficit fiscal. “Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más”, despotricó Milei molesto por el comentario y retrucó: “Si no te gusta, andate a Cuba”.

AM