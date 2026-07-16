En los primeros seis meses del año, las empresas otorgaron un incremento salarial promedio del 13,48% al personal fuera de convenio, de acuerdo con un relevamiento de PwC Argentina. Ese porcentaje se ubica por debajo del 16,8% de la inflación del período.

Las firmas que participaron del relevamiento estiman cerrar el año con ajustes del 27%, frente a una inflación proyectada del 28,44%. Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan que la inflación terminará el año en 30%.

Según el reporte de PwC, uno de los principales cambios respecto a sondeos anteriores es la frecuencia de los aumentos salariales. El 60% de las compañías concentra los ajustes en esquemas trimestrales (31%) y cuatrimestrales (29%), mientras que los ajustes mensuales y bimestrales representan apenas el 17% del total. La tendencia marca un alejamiento de la dinámica de revisiones permanentes que predominó en los últimos años.

Los salarios le ganaron a la inflación en abril según el INDEC

"La mayor previsibilidad económica está permitiendo que las organizaciones vuelvan a planificar sus políticas de compensación con una mirada más estratégica", señaló Damián Vázquez, Socio líder de Management Consulting de PwC Argentina.

Y añadió: "Esto no solo modifica la frecuencia de los ajustes salariales, sino que también abre espacio para revisar beneficios, incentivos y propuestas de valor para los colaboradores de una manera más integral".

En ese sentido, la encuesta revela que aunque el 52% de las firmas aún no ofrece programas de apoyo financiero, un 28% ya implementa iniciativas como educación financiera, asesoramiento personalizado y préstamos o anticipos, mientras que otro 20% las está evaluando. "No obstante, solo el 9% incorporó medidas adicionales para compensar la pérdida de poder adquisitivo".

Expectativas de creación de empleo

De acuerdo con la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de mayo, el empleo registrado solo creció en Comercio, restaurantes y hoteles (0,5%) y cayó en el resto de los sectores, con mayor incidencia en la Construcción (-2,9%), el Transporte (-2,8%) y la Industria manufacturera (-2,8%) en la comparación interanual.

Las expectativas netas de las empresas sobre contratación de personal en mayo registró el valor más bajo de los últimos dos años, con excepción de febrero de 2026, cuando las expectativas netas resultaron negativas.

Del 5,7% de las empresas que esperan tener cambios en su dotación de personal, el 2,9% espera aumentarla y el 2,8% disminuirla, arrojando unas expectativas netas positivas de 0,1%. Este valor es inferior al de mayo del año pasado, y se ubica en un valor similar a mayo de 2024.

El informe destacó que "este resultado se explica fundamentalmente por el aumento en el porcentaje de empresas que espera disminuir su dotación en los próximos tres meses, que pasó del 2% el mes pasado al 2,8% este mes, mientras que la cantidad de empresas que espera aumentar su dotación se redujo levemente (de 3,2% a 2,9%)".

En cuanto a las proyecciones de empleo para los próximos tres meses, se observa un panorama dispar de acuerdo con la rama de actividad. Por un lado, Comercio, restaurantes y hoteles; Transporte, almacenaje y comunicaciones, y Servicios financieros esperan aumentar sus dotaciones.

Por otro lado, las firmas dedicadas a la Construcción, los Servicios comunales sociales y personales y la Industria manifestaron expectativas de contratación negativas para meses siguientes.

LM/ML