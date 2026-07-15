Crisis de las pymes: aseguran que más de 23.000 empresas cerraron en los últimos tres años

La situación de las pymes continúa agravándose en Argentina. Según advirtió Mauro González, el país acumula un fuerte cierre de empresas en los últimos años, un escenario que atribuyó a la caída del consumo, la elevada presión tributaria y la falta de políticas públicas destinadas a sostener la producción y el empleo.

El presidente de la Confederación Federal PyME calificó el panorama como "dramático" y afirmó que "más de 5.000 cierres" se registraron en lo que va del año. Además, remarcó que "en lo que va de estos tres años estamos hablando de más de 23.000 empresas que han cerrado", una cifra que, según señaló la conductora, incluso podría ser superior.

Mauro González alertó por el cierre de pymes y la caída del consumo

González sostuvo que uno de los principales problemas es la ausencia de herramientas oficiales para fortalecer al sector productivo. "No hay una herramienta concreta que el Gobierno facilite para sostener el empleo y sostener las empresas", afirmó.

También cuestionó la apertura comercial y el peso de la carga tributaria sobre las pymes. "La apertura indiscriminada de las importaciones afecta a la industria nacional", aseguró. Al mismo tiempo, agregó que "la presión impositiva hoy destruye aún más a las pequeñas y medianas empresas y a la producción nacional".

En ese contexto, reclamó un cambio en la estrategia económica y sostuvo que "el Gobierno debe entender que si quiere recaudar más necesita que más empresas facturen, produzcan y vendan", ya que las medidas actuales generan embargos, juicios y mayores dificultades para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

El sector pyme reclama una ley de emergencia y medidas para sostener el empleo

El presidente de la Confederación Federal PyME defendió el rol del sector como principal generador de empleo y valor agregado en la economía argentina. "Nosotros creemos que las pymes son el motor fundamental en la creación de puestos de trabajo", expresó.

Además, advirtió sobre el impacto que tiene la pérdida de empleo sobre el consumo interno. "No importa si tu producto es argentino o es importado, no lo vas a vender igual si no tenés trabajo genuino", afirmó, al remarcar que la recuperación económica no será sostenible sin una reactivación del mercado interno.

Por ese motivo, González propuso avanzar con un proyecto de Ley de Emergencia PyME, que contemple medidas para aliviar la situación del sector. "Creemos necesario avanzar en que se detengan los embargos, los juicios del ARCA y en herramientas que incentiven la actividad económica y el crédito", explicó.

Finalmente, cuestionó los datos oficiales sobre la recuperación económica y aseguró que "la radiografía muestra una Argentina totalmente deteriorada, donde no hay un sector productivo, ni comercio, ni industria, ni servicios que esté funcionando", una situación que, según afirmó, refleja la realidad que viven diariamente las empresas.