La obra social previsional consolidó un nuevo mecanismo de control digital para la dispensa de medicamentos mediante órdenes físicas en todo el territorio nacional. La medida apuntó a mejorar el circuito de fiscalización en las farmacias de la red.

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El sistema de validación remota se diseñó con el propósito de erradicar posibles irregularidades en la cadena de comercialización de fármacos. El organismo buscó dar mayor trazabilidad a cada una de las presentaciones en papel.

La herramienta digital opera directamente a través del portal de prestadores de la obra social previsional. Los encargados de la atención al público en las farmacias deben ingresar a la plataforma informática para iniciar el proceso.

El funcionamiento del validador digital en las farmacias

La verificación de la autenticidad del documento previsional se realiza mediante una serie de pasos secuenciales y obligatorios en la web oficial. El encargado de la dispensa debe cargar los datos del afiliado y de la orden física.

Para concretar la operación con éxito, la plataforma solicita ingresar el número de la receta manual que figura en el margen superior del formulario. Este código identifica de forma unívoca el talonario impreso oficial.

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Además de la numeración del formulario, el sistema requiere la introducción del número de afiliación de la persona beneficiaria. Este dato permite cruzar la información en tiempo real con el padrón general de la obra social.

El validador procesa los campos de manera automática y emite una respuesta inmediata sobre la habilitación o el rechazo del beneficio. El procedimiento reduce los tiempos de espera presencial de los jubilados en los locales.

Control de recetas manuales y prevención de fraudes en medicamentos

El método electrónico impide la utilización múltiple de un mismo formulario físico y detecta de forma temprana los documentos adulterados o robados. El cruce de bases de datos centralizadas agiliza la auditoría interna.

Si la receta manual cargada presenta alguna anomalía o ya fue utilizada en otro punto de venta, la pantalla del sistema bloquea la transacción. Esta advertencia temprana resguarda los recursos económicos del organismo público.

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La utilización de esta herramienta es de carácter obligatorio para todos los establecimientos farmacéuticos integrados a la red prestadora. La dispensa sin la debida validación en línea no es reconocida para su posterior cobro.

El sistema también permite comprobar de forma instantánea el porcentaje de descuento que corresponde aplicar sobre el valor comercial de cada remedio. La carga manual de datos se complementa con lectores de barras.

GZ