La obra social previsional oficializó las condiciones y los requisitos operativos para que sus afiliados puedan acceder a la vacuna contra la gripe en todo el territorio nacional. Se trata de una campaña que garantiza la aplicación de dosis seguras, libres y sin costo para todo el padrón de beneficiarios que cumpla con los criterios sanitarios establecidos por la institución.

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Para simplificar el acceso y agilizar el proceso de inmunización de la población de riesgo, la entidad determinó que no es necesario solicitar un turno previo en los centros de salud ni en los establecimientos adheridos. Los beneficiarios que cumplan con las condiciones requeridas pueden presentarse de manera directa en los puntos de aplicación para recibir la dosis correspondiente.

Grupos habilitados y la documentación requerida para vacunarse contra la gripe

El esquema de vacunación diseñado por el organismo asistencial divide a los beneficiarios según su edad y condición de salud. Los afiliados mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños que tengan entre 6 y 24 meses de vida integran el grupo prioritario que accede al beneficio con la presentación de la credencial de la obra social y el Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Por su parte, los afiliados menores de 65 años que presenten factores de riesgo también tienen garantizado el acceso a la dosis sin cargo dentro del esquema de cobertura de la seguridad social. Sin embargo, para este grupo específico se estableció una exigencia adicional al momento de presentarse en el puesto de atención sanitaria de la red previsional.

Quienes tengan menos de 65 años y registren patologías o condiciones de riesgo deben acompañar su credencial de PAMI y su DNI con una indicación médica escrita. Este documento profesional debe ser presentado en papel y contar con el diagnóstico preciso que justifique debidamente la aplicación de la dosis antigripal por parte del personal de salud.

Red de farmacias habilitadas y canales de consulta para los afiliados de PAMI

Las vacunas se aplican de forma directa en cualquiera de las farmacias que integran la red de cobertura de la obra social en el país. Las autoridades del organismo recomendaron a los beneficiarios comunicarse telefónicamente con su farmacia de confianza antes de concurrir de forma presencial, a fin de comprobar la disponibilidad efectiva de dosis en el local.

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Para localizar los comercios adheridos y verificar cuál es la farmacia habilitada más cercana al domicilio, los afiliados disponen de dos canales de atención habilitados de manera permanente. Se puede ingresar al buscador digital en la web oficial de la institución o bien realizar una llamada telefónica a la línea de atención al cliente de la obra social.

GZ/ lr