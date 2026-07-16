La obra social de los jubilados y pensionados mantiene habilitado su sistema de registro de reclamos para que denuncies cualquier tipo de irregularidad que sufras durante la consulta con tu médico de cabecera. El canal oficial busca transparentar las prestaciones básicas y garantizar que recibas una atención médica de calidad, sin cobros adicionales ni dilaciones burocráticas en las prescripciones de medicamentos.

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El usuario que presente inconvenientes en el consultorio, contará con la plataforma que permite seleccionar la causa exacta del problema para que la institución tome medidas correctivas frente al prestador. A continuación, el listado de cuáles son las causales específicas que contempla el organismo previsional para que puedas iniciar tu trámite de queja de manera formal y directa.

Irregularidades con recetas, OME y reemplazos médicos

Uno de los motivos de queja más frecuentes se vincula directamente con el circuito de las recetas y las órdenes de estudios. El sistema permite denunciar formalmente si el profesional de la salud demora la prescripción de tus remedios o si la confeccionó con errores que impiden el retiro en la farmacia.

Asimismo, se puede asentar una queja formal si el usuario detecta problemas vinculados a la Orden Médica Electrónica, conocida por sus siglas OME, o si surgen inconvenientes diversos con las recetas tradicionales de medicamentos. Estos canales buscan evitar demoras en los tratamientos de los afiliados.

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Por otra parte, la cartilla de reclamos contempla las situaciones que ocurren cuando el profesional habitual no se encuentra en funciones. En este sentido, si al usuario lo atienden y tiene problemas específicos con el médico o la médica reemplazante, puede reportar el caso de manera directa ante las autoridades.

La falta de asistencia domiciliaria representa otra causal de denuncia válida dentro de la plataforma. Si al solicitar la visita médica el profesional no concurre al domicilio o a la institución correspondiente en la que el usuario se encuentra residiendo, el mismo está habilitado para registrar la queja de inmediato.

Cobros indebidos, maltratos y demoras de turnos en el consultorio

La obra social prohíbe de manera terminante cualquier tipo de arancelamiento sobre los servicios cubiertos por su cartilla médica. De esta manera, si el usuario va a la consulta y le quieren cobrar una suma de dinero extra bajo cualquier concepto o si directamente no lo quisieron atender, debe reportar la maniobra.

El maltrato físico o verbal en las consultas representa otra de las causales más graves de denuncia habilitadas en el portal. Si recibiste una mala atención profesional o sufriste agresiones por parte del prestador o de su personal administrativo, el sistema te da la opción explícita de señalar que te maltrataron.

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Las demoras excesivas también forman parte de las causales de quejas formales en la cartilla digital del organismo. Podés iniciar el trámite de reclamo si te dieron un turno con mucha demora o si tenés serios problemas para comunicarte por teléfono o por cualquier otro medio con el consultorio médico.

Por último, el portal oficial permite asentar quejas vinculadas a las condiciones generales del servicio. Esto abarca situaciones donde hay que esperar mucho para ser atendido, cuando no se respetan los horarios pautados de atención o si observás problemas edilicios y una falta de higiene evidente en el lugar.

GZ / lr