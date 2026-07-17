La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros estableció la estructura de ingresos y las escalas salariales para el personal operativo, de maestranza, administrativo y de conducción de la actividad. Las planillas determinaron los parámetros fijos que rigen de forma obligatoria para la liquidación de las remuneraciones del sector, fijando los básicos correspondientes a cada agrupamiento de tareas.

Camioneros cerró su paritaria: Hugo Moyano firmó un aumento del 10,1% para marzo-agosto alineado con la pauta del Gobierno

El esquema previó una segmentación detallada según el nivel de responsabilidad y la especialización de las funciones dentro de las empresas de transporte. Los nuevos montos reemplazan a los esquemas anteriores y constituyen el piso salarial legal que deben percibir los trabajadores en sus respectivos recibos de sueldo.

Los sueldos básicos de conducción y personal operativo del sector

Las planillas salariales vigentes determinaron los montos básicos y adicionales para la totalidad de las categorías de la actividad, abarcando tanto al personal de viaje como a las funciones de asistencia en tierra. El desglose fijó las siguientes sumas vigentes a partir del 1º de julio de 2026:

- De Primera Categoría: dispone de un sueldo básico por mes de $1.060.010,29 y un valor por día de $44.167,10. En caso de realizar tareas adicionales, el monto para las horas extras al 50% quedó fijado en $8.281,33, mientras que las horas extras al 100% se ubicaron en $11.041,78.

- De Segunda Categoría: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.041.120,50 y un valor por día de $43.380,02. Al momento de calcular los recargos, las horas extras al 50% pasaron a $8.133,75 y las horas extras al 100% totalizaron $10.845,01.

- De Tercera Categoría: percibe un sueldo básico por mes de $1.022.211,59 y un valor por día de $42.592,15. El esquema de liquidación pautó un pago de $7.986,03 por cada una de las horas extras al 50% trabajadas, acoplando un valor de $10.648,04 para las horas extras al 100%.

- Grúa h/ 10 T y autoelevadores: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.078.908,01 y un valor por día de $44.954,50. Las planillas de control determinaron que las horas extras al 50% se ubiquen en $8.428,97, fijando un costo de $11.238,63 para las horas extras al 100%.

Paritarias de Comercio y Camioneros, en la mira del Gobierno

- Grúa más de 10 y h/ 20 T: dispone de un sueldo básico por mes de $1.186.798,82 y un valor por día de $49.449,95. Al computar los servicios suplementarios en el mes, las horas extras al 50% se liquidarán a $9.271,87, mientras que el valor de las horas extras al 100% quedó establecido en $12.362,49.

- Grúa más de 20 y h/ 35 T: percibe un sueldo básico por mes de $1.234.270,77 y un valor por día de $51.427,95. El cuadro técnico del convenio fijó que las horas extras al 50% se paguen a $9.642,74, en tanto que las horas extras al 100% alcanzaron un valor de $12.856,99.

- Grúa más de 35 y h/ 45 T: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.283.641,60 y un valor por día de $53.485,07. Los recargos por turnos especiales determinaron un valor de $10.028,45 para las horas extras al 50% y de $13.371,27 para las horas extras al 100%.

- Grúa más de 45 y h/ 55 T: dispone de un sueldo básico por mes de $1.334.987,26 y un valor por día de $55.624,47. Para este segmento del personal, el pago de las horas extras al 50% se estableció en $10.429,59, mientras que el tope para las horas extras al 100% se fijó en $13.906,12.

- Grúa más de 55 y h/ 70 T: percibe un sueldo básico por mes de $1.401.736,62 y un valor por día de $58.405,69. La estructura salarial determinó que las horas extras al 50% se ubiquen en $10.951,07 y las horas extras al 100% totalicen $14.601,42.

- Grúa más de 70 y h/ 90 T: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.471.823,46 y un valor por día de $61.325,98. El personal bajo este escalafón percibirá un monto de $11.498,62 por las horas extras al 50% y de $15.331,50 por las horas extras al 100%.

- Grúa más de 90 y h/ 110 T: dispone de un sueldo básico por mes de $1.545.414,63 y un valor por día de $64.392,28. El desglose técnico fijó una remuneración de $12.073,55 para las horas extras al 50% junto a un valor de $16.098,07 para las horas extras al 100%.

- Grúa más de 110 y h/ 140 T: percibe un sueldo básico por mes de $1.622.685,36 y un valor por día de $67.611,89. En los supuestos de extensión de la jornada, las horas extras al 50% se liquidarán a $12.677,23, en tanto que las horas extras al 100% se calcularán en $16.902,97.

- Grúa más de 140 y h/ 170 T: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.703.819,63 y un valor por día de $70.992,48. La grilla convencional determinó un importe para las horas extras al 50% de $13.311,09, mientras que las horas extras al 100% se ubicaron en $17.748,12.

- Grúa más de 170 y h/ 300 T: dispone de un sueldo básico por mes de $1.789.010,61 y un valor por día de $74.542,11. Al realizar tareas fuera del horario general, las horas extras al 50% pasaron a $13.976,65 y las horas extras al 100% alcanzaron $18.635,53.

Los Moyano unidos para no perder Camioneros

- Grúa más de 300 T: percibe un sueldo básico por mes de $1.932.131,45 y un valor por día de $80.505,48. El cuadro normativo pautó un valor de $15.094,78 para las horas extras al 50% y una remuneración de $20.126,37 para las horas extras al 100%.

- Encargado: cuenta con un sueldo básico por mes de $996.260,07 y un valor por día de $41.510,84. Las planillas firmadas asignaron un precio de $7.783,28 para las horas extras al 50% y un costo de $10.377,71 para las horas extras al 100%.

- Recibidor y/o Clasificador de guías: dispone de un sueldo básico por mes de $986.757,26 y un valor por día de $41.114,89. Al computar los servicios suplementarios, las horas extras al 50% se liquidarán a $7.709,04, en tanto que las horas extras al 100% se fijaron en $10.278,72.

- Embaladores. Peones especializados de mudanza y/o reparto: percibe un sueldo básico por mes de $977.448,77 y un valor por día de $40.727,03. El personal contará con un ingreso de $7.636,32 para las horas extras al 50% y un valor definitivo de $10.181,76 para las horas extras al 100%.

- Recolectores de residuos y limpieza: cuenta con un sueldo básico por mes de $977.448,77 y un valor por día de $40.727,03. La estructura determinó un pago de $7.636,32 por cada una de las horas extras al 50%, acoplando un valor de $9.769,49 (wait, image shows: $10.181,76) para las horas extras al 100%.

- Peones: dispone de un sueldo básico por mes de $968.120,14 y un valor por día de $40.338,34. Las planillas de control fijaron que las horas extras al 50% se ubiquen en $7.563,44 y las horas extras al 100% totalicen $10.084,59.

- Peones generales de Barrido y Limpieza: percibe un sueldo básico por mes de $968.120,14 y un valor por día de $40.338,34. En caso de realizar servicios suplementarios, el monto para las horas extras al 50% quedó fijado en $7.563,44, mientras que las horas extras al 100% se ubicaron en $10.084,59.

- Ayudantes mayores de 18 años: cuenta con un sueldo básico por mes de $949.566,29 y un valor por día de $39.565,26. Al momento de calcular los recargos por tareas fuera de la jornada regular, las horas extras al 50% pasaron a $7.418,49 y las horas extras al 100% alcanzaron $9.891,32.

Por qué el 15 de diciembre se celebra el Día Nacional del Camionero en la Argentina

Los haberes de ramas especiales y personal administrativo

El transporte de caudales, clearing, correo privado, los talleres de mantenimiento y las áreas administrativas completan el cuadro con sus respectivos montos básicos fijados para el período:

- Operador de Servicios: dispone de un sueldo básico por mes de $1.127.892,91 y un valor por día de $46.995,54. El esquema de liquidación pautó un monto de $8.811,66 para las horas extras al 50% y un valor definitivo de $11.748,89 para las horas extras al 100%.

- Distribuidor domiciliario: percibe un sueldo básico por mes de $1.026.600,66 y un valor por día de $42.775,03. Las planillas asignaron una remuneración de $8.020,32 para las horas extras al 50% y un costo de $10.693,76 para las horas extras al 100%.

- Auxiliar Operativo de 1ª: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.056.788,57 y un valor por día de $44.032,86. Los recargos determinaron un valor de $8.256,16 para las horas extras al 50%, en tanto que las horas extras al 100% alcanzaron un valor de $11.008,22.

- Auxiliar Operativo de 2ª: dispone de un sueldo básico por mes de $1.005.793,04 y un valor por día de $41.908,04. El cuadro técnico del convenio fijó un importe de $7.857,76 para las horas extras al 50% y estableció un valor de $10.477,01 para las horas extras al 100%.

- Chofer de camión blindado: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.139.645,55 y un valor por día de $47.485,23. Las planillas de control determinaron que las horas extras al 50% se ubiquen en $8.903,48, fijando un costo de $11.871,31 para las horas extras al 100%.

- Chofer con firma: dispone de un sueldo básico por mes de $1.223.953,00 y un valor por día de $50.998,04. Al computar los servicios suplementarios en el mes, las horas extras al 50% se liquidarán a $9.562,13, mientras que el valor de las horas extras al 100% quedó establecido en $12.749,51.

- Custodio de unidad blindada: percibe un sueldo básico por mes de $988.062,60 y un valor por día de $41.169,28. El cuadro técnico fijó que las horas extras al 50% se paguen a $7.719,24, en tanto que las horas extras al 100% alcanzaron un valor de $10.292,32.

- Auxiliar Operativo de 1ª (Caudales): cuenta con un sueldo básico por mes de $1.456.635,75 y un valor por día de $60.693,16. Los recargos por turnos especiales determinaron un valor de $11.379,97 para las horas extras al 50% y de $15.173,29 para las horas extras al 100%.

Paritarias 2026: cuáles fueron los únicos gremios que superaron a la inflación

- Auxiliar Operativo de 2ª (Caudales): dispone de un sueldo básico por mes de $1.014.678,64 y un valor por día de $42.278,28. El pago de las horas extras al 50% se estableció en $7.927,18, mientras que el tope para las horas extras al 100% se fijó en $10.569,57.

- Oficial de Primera (Taller): percibe un sueldo básico por mes de $1.180.565,06 y un valor por día de $49.190,21. La estructura salarial determinó que las horas extras al 50% se ubiquen en $9.223,16 y las horas extras al 100% totalicen $12.297,55.

- Oficial completo de taller: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.119.399,19 y un valor por día de $46.641,63. El personal bajo este escalafón percibirá un monto de $8.745,31 por las horas extras al 50% y de $11.660,41 por las horas extras al 100%.

- Oficial: dispone de un sueldo básico por mes de $1.064.259,72 y un valor por día de $44.344,16. El desglose técnico fijó una remuneración de $8.314,53 para las horas extras al 50% junto a un valor de $11.086,04 para las horas extras al 100%.

- Administrativo de Primera Categoría: cuenta con un sueldo básico por mes de $1.054.850,64 y un valor por día de $43.952,11. Las planillas firmadas asignaron un precio de $8.241,02 para las horas extras al 50% y un costo de $10.988,03 para las horas extras al 100%.

- Administrativo de Segunda Categoría: dispone de un sueldo básico por mes de $1.014.678,64 y un valor por día de $42.278,28. Al computar los servicios suplementarios, las horas extras al 50% se liquidarán a $7.927,18, en tanto que las horas extras al 100% se fijaron en $10.569,57.

- Administrativo de Tercera Categoría: percibe un sueldo básico por mes de $977.448,77 y un valor por día de $40.727,03. El personal contará con un ingreso de $7.636,32 para las horas extras al 50% y un valor definitivo de $10.181,76 para las horas extras al 100%.

- Administrativo de Cuarta Categoría / Maestranza y/o serenos: dispone de un sueldo básico por mes de $958.852,06 y un valor por día de $39.952,17. Las planillas de control fijaron que las horas extras al 50% se ubiquen en $7.491,03 y las horas extras al 100% totalicen $9.988,04.

GZ