Paritarias 2026: cuáles fueron los únicos gremios que superaron a la inflación

La desaceleración de la inflación todavía no se traduce en una recuperación generalizada del poder adquisitivo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo, solo ocho gremios lograron superar el avance de los precios, mientras la mayoría de los trabajadores continúa perdiendo capacidad de compra.

En diálogo con Canal E, la periodista especializada en economía Eugenia Muzio sostuvo que el escenario también refleja un deterioro del empleo registrado, acompañado por un crecimiento del trabajo independiente y de los monotributistas.

Solo unos pocos gremios lograron superar a la inflación

La especialista explicó que las estadísticas oficiales muestran una caída de los salarios reales incluso en meses de baja inflación. Según indicó, "muy pocos gremios pudieron ganarle en términos reales a la inflación" durante el período analizado.

Entre los sectores que consiguieron mejoras reales aparecen encargados de edificios, camioneros, seguros, entidades deportivas, transporte automotor y bancarios. En el otro extremo, los metalúrgicos registraron una de las mayores pérdidas salariales, en un contexto de fuerte caída de la actividad industrial.

La diferencia entre los salarios por convenio y los ingresos efectivos

Muzio señaló que existe una marcada diferencia entre los salarios medidos a través de los convenios colectivos y aquellos relevados mediante las declaraciones juradas de las empresas (SIPA).

Según explicó, "las paritarias tuvieron un techo muy definido" durante gran parte del último año, ya que la política oficial buscó alinear los acuerdos salariales con la desaceleración de la inflación.

En cambio, los ingresos relevados por el SIPA muestran un mejor desempeño porque incluyen aumentos otorgados por las empresas por fuera de los convenios y una mayor cantidad de horas trabajadas.

Crece la búsqueda de más horas de trabajo

La periodista destacó que una de las consecuencias del deterioro del salario es el crecimiento de la subocupación demandante, es decir, trabajadores que ya tienen empleo pero necesitan sumar más horas para completar sus ingresos.

En ese sentido afirmó que "la subocupación demandante está creciendo" y explicó que muchas personas buscan realizar turnos adicionales o conseguir otra actividad para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

La actividad económica también condiciona las paritarias

Muzio remarcó que los sectores con mayores dificultades para negociar aumentos salariales suelen coincidir con las actividades que atraviesan una caída en la producción y el consumo. Como ejemplo mencionó a la industria metalúrgica y al sector textil, afectados por la baja demanda y una mayor competencia de las importaciones.

En contraste, explicó que los gremios vinculados a los servicios, como camioneros o encargados de edificios, cuentan con un mayor poder de negociación debido al impacto que tendría una medida de fuerza sobre actividades consideradas esenciales.

Para la especialista, la recuperación de los salarios dependerá no solo de que continúe bajando la inflación, sino también de una mejora sostenida en la actividad económica y en la capacidad de negociación de los distintos sectores laborales.