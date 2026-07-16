Avances en la Ley de Semillas: "El Gobierno asumió el compromiso de enviar al Congreso la adhesión a UPOV 91"

El director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, pasó por Canal E y confirmó que comenzaron los trabajos técnicos entre el Gobierno, las entidades de productores y las empresas semilleras para avanzar hacia una nueva Ley de Semillas y la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91.

Paseyro explicó que el proceso se encuentra en una etapa de negociación entre el sector público y privado. "El Gobierno asumió el compromiso de enviar al Congreso la adhesión a UPOV 91", señaló al referirse al tratado internacional sobre propiedad intelectual vegetal.

Mesa de negociación entre el Gobierno y el sector privado

Según explicó, ese compromiso motivó la convocatoria de las entidades productivas y de las empresas semilleras. "El Gobierno va a decir cuál es el compromiso y los privados a dónde queremos llevar este proceso", resumió sobre la reunión realizada días atrás.

Además, Paseyro confirmó que comenzará una nueva etapa de trabajo. "Ahora tenemos que pasar a la parte, vamos a decir, más técnica", indicó, al anticipar la conformación de grupos específicos para definir los criterios de excepción.

En qué se basa el pago de regalías

Sobre la propuesta de exceptuar a productores de hasta 500 hectáreas del pago de regalías, fue crítico. "La propuesta de 500 hectáreas, que se dijo así, y bueno, 500 hectáreas realmente es un número muy importante, como para pensar que un productor de 500 hectáreas no puede reconocer la innovación", afirmó.

El entrevistado aseguró que Uruguay ofrece un modelo de referencia para la región. "Uruguay lo resolvió armando un registro de perfiles de productores exceptuados", explicó.

También destacó el alto nivel de reconocimiento económico por parte de los productores uruguayos. "Ahí hay un reconocimiento que supera el 85% en el caso de soja y cercano al 90% en el caso del trigo", señaló.