Javier Milei habló sobre la bandera de Malvinas de la Selección y reafirmó el reclamo diplomático

El presidente Javier Milei respaldó la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que exhibieron los jugadores de la Selección argentina tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Al mismo tiempo, remarcó que el reclamo de soberanía continuará exclusivamente por la vía diplomática.

Durante una entrevista, el mandatario diferenció el gesto realizado por los futbolistas de la política exterior del Gobierno y sostuvo que ambas cuestiones transitan por carriles distintos. Además, habló sobre una eventual sanción de la FIFA, destacó el triunfo del equipo de Lionel Scaloni y confirmó que la Casa Rosada estará disponible para un posible festejo si Argentina se consagra campeona.

Milei respaldó el gesto de la Selección y reafirmó el reclamo por Malvinas

Consultado por la bandera exhibida por los futbolistas luego del triunfo frente a Inglaterra, el Presidente consideró que se trató de una manifestación legítima del sentimiento de los argentinos.

"Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático, con una inteligencia en el accionar", afirmó. Luego agregó: "Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan".

En ese sentido, aclaró que el reclamo diplomático y las manifestaciones realizadas en un evento deportivo no deben confundirse. "Eso está en otro carril, eso hay que manejarlo inteligentemente, pero son cosas distintas. Un partido de fútbol es un partido de fútbol", sostuvo.

Qué dijo sobre una posible sanción de la FIFA

Durante la entrevista también fue consultado por las versiones que indicaban que la FIFA podría analizar lo ocurrido tras el partido.

Milei insistió en que "las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia" y estimó que una eventual sanción no tendría mayores consecuencias para el seleccionado.

"En el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica de treinta mil dólares. No tendría que tener más consecuencias que eso", expresó.

La Casa Rosada estará disponible para un eventual festejo

El Presidente confirmó que la sede del Gobierno permanecerá disponible en caso de que la Selección obtenga el título y decida celebrar junto a los hinchas desde el histórico balcón.

"Va a quedar totalmente desocupada, estará solamente a cargo de Casa Militar. Para que en caso de que los jugadores decidieran ir a festejar a la Casa Rosada e ir a usar el balcón para poder interactuar con los argentinos, eso está disponible", señaló.

Además, aclaró que el protagonismo será exclusivamente de los futbolistas y aseguró que no habrá dirigentes políticos participando de la celebración. "Está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores", afirmó.

El Gobierno prepara el operativo de seguridad

Milei también reveló que el Gobierno trabaja en distintos escenarios logísticos para organizar un eventual recibimiento del plantel en caso de una consagración mundialista.

Según explicó, se analizan alternativas para el arribo de la delegación y los recorridos que podría realizar durante los festejos. "Estamos diseñando los mecanismos de seguridad por si quisieran ir a Ezeiza, por si quisieran ir por Aeroparque", indicó.

Además, confirmó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra coordinando el operativo de seguridad.

Milei destacó el triunfo ante Inglaterra y rechazó una utilización política

El mandatario elogió el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni y calificó la actuación frente a Inglaterra como una de las mejores del torneo.

"Fue un partido extraordinario por parte del conjunto argentino. Ese concepto de Argentina no se rinde es fabuloso", afirmó.

Finalmente, volvió a descartar cualquier intento de capitalizar políticamente un eventual título mundial. "Creer que de eso usted puede hacer una política de Estado sería un error garrafal", sostuvo. Y concluyó: "Si Argentina gana el Mundial, lo gana por mérito de esos extraordinarios seres humanos que además juegan extraordinariamente bien al fútbol".