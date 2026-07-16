Qué aumento salarial prevén las empresas para 2026 y cuántas ya aplicaron el banco de horas

Las empresas argentinas comenzaron a consolidar una nueva estrategia de compensaciones salariales en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica. Un relevamiento de PwC Argentina reveló que las organizaciones proyectan aumentos más alineados con la inflación esperada y una mayor capacidad para planificar sus políticas de remuneración.

El estudio, realizado entre el 24 de junio y el 1 de julio de 2026 con la participación de 148 empresas de todo el país, también analizó el grado de implementación de la reforma laboral, incluyendo herramientas como el banco de horas, el beneficio de alimentación y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).

Qué aumentos salariales prevén las empresas para 2026

Durante el primer semestre de 2026, las compañías otorgaron un aumento salarial promedio del 13,48% al personal fuera de convenio. Para el cierre del año proyectan incrementos acumulados del 27%, una cifra muy cercana a la inflación esperada del 28,44%.

Según el informe, esta convergencia entre las previsiones inflacionarias y los presupuestos destinados a salarios refleja un escenario de mayor previsibilidad para definir las políticas de compensación.

"La mayor previsibilidad económica está permitiendo que las organizaciones vuelvan a planificar sus políticas de compensación con una mirada más estratégica", sostuvo Damián Vázquez, socio líder de Management Consulting de PwC Argentina.

Las empresas espacian los aumentos salariales

Uno de los principales cambios detectados por el relevamiento fue la menor frecuencia de los ajustes salariales. El 60% de las empresas concentró los incrementos en esquemas trimestrales y cuatrimestrales.

En detalle, el 31% aplicó aumentos cada tres meses y el 29% cada cuatro meses. En cambio, las revisiones mensuales y bimestrales representaron apenas el 17% del total, una dinámica muy distinta a la observada durante los años de mayor inflación.

La implementación de la reforma laboral avanza de manera gradual

El informe también analizó el impacto de la reforma laboral. El 82% de las empresas indicó que mantuvo sin cambios su esquema de beneficios, mientras que apenas el 2% incorporó nuevas prestaciones relacionadas con la normativa, como reintegros por transporte o beneficios de alimentación.

Respecto del beneficio de alimentación previsto por la ley, el 38% ya lo implementó, mientras que el 42% no prevé incorporarlo en el corto plazo y un 9% todavía evalúa esa posibilidad.

Cuántas empresas ya aplicaron el banco de horas

Entre las herramientas contempladas por la reforma laboral, el estudio mostró que la adopción continúa siendo limitada. Apenas el 9% de las empresas ya implementó el banco de horas, mientras que el 10% comenzó a utilizar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).

En tanto, solo el 1% puso en marcha el esquema de salario dinámico, lo que refleja que la mayoría de las organizaciones aún mantiene estas alternativas bajo análisis o considera que no se ajustan a su estructura.

Más beneficios para complementar el salario

El relevamiento también mostró una mayor incorporación de beneficios adicionales como parte de la estrategia de compensación. El 44% de las empresas ya ofrece prestaciones complementarias, entre ellas telefonía celular y reintegros por gastos de internet.

Además, un 11% analiza el impacto de estos beneficios sobre el costo laboral. Para Mariela Rendón, Senior Manager de People & Organisation de PwC Argentina, "la compensación dejó de medirse únicamente por el salario" y las organizaciones comenzaron a desarrollar propuestas de valor más integrales para atraer y retener talento.