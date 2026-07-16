Marcelo Regúnaga destacó el potencial del agro: "Podríamos estar exportando 80 mil millones de dólares"

El ex secretario de Agricultura y consultor en agronegocios, Marcelo Regúnaga, analizó para Canal E el potencial del sector agropecuario argentino, respaldó las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno y sostuvo que el país necesita consolidar reglas de juego estables para multiplicar sus exportaciones.

Marcelo Regúnaga valoró que el vocero presidencial haya puesto el foco sobre el agro durante su conferencia de prensa. "Yo creo que es muy importante que el vocero presidencial se acuerde del sector agropecuario", afirmó.

La importancia del agro para la adquisición de divisas

Asimismo, recordó el peso que tiene el campo en la economía argentina: "El sector agropecuario hoy es el principal exportador neto de divisas, cincuenta y pico de mil millones va a haber este año".

Sin embargo, Regúnaga sostuvo que el verdadero potencial es mucho mayor. "Podríamos estar exportando 80 mil millones de dólares", señaló, aunque aclaró que esa proyección parte del supuesto de mantener los actuales precios internacionales.

La gestión del Gobierno viene por buen camino para el agro

Aunque destacó las desregulaciones implementadas por el Gobierno, recordó que aún existen distorsiones que afectan la competitividad: "El Gobierno ha hecho un trabajo bastante bueno en materia de desregulación y de alternativas para que se creen condiciones más favorables para la producción".

No obstante, el entrevistado advirtió: "Este sector sigue siendo un sector postergado, a pesar de que el gobierno actual está haciendo cambios en la muy buena dirección". En ese sentido, insistió en que la eliminación gradual de las retenciones y la estabilidad macroeconómica permitirían un fuerte crecimiento de la producción.

A su vez, respaldó el proyecto oficial para modificar la Ley de Tierras. "Yo eso no lo veo como un problema, excepto, como está planteada la ley, que venga un Estado", explicó al referirse a la llegada de inversores extranjeros.