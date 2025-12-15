Cada 15 de diciembre se conmemora en la Argentina el Día Nacional del Camionero, una fecha que busca reconocer el rol clave que cumplen quienes trabajan en el transporte de cargas para el abastecimiento, la conectividad y el funcionamiento cotidiano del país. Desde alimentos y medicamentos hasta insumos industriales, el trabajo camionero sostiene gran parte de la actividad económica nacional.

La jornada no solo rinde homenaje a una actividad históricamente exigente, sino que también pone en agenda las condiciones laborales, los derechos conquistados y los desafíos actuales de un sector estratégico para la logística argentina.

El origen del Día del Camionero

La historia del transporte camionero organizado en el país se remonta al 17 de marzo de 1945, cuando se fundó en la Ciudad de Buenos Aires el primer sindicato de camioneros. A partir de entonces, la actividad comenzó a estructurarse gremialmente con el objetivo de defender derechos laborales, establecer salarios mínimos, regular jornadas de trabajo y garantizar el acceso a la jubilación.

Un hito central llegó en septiembre de 1964, cuando las distintas seccionales del país crearon la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios (FNTC), que unificó criterios y representación a nivel nacional.

Finalmente, el 15 de diciembre de 1967 se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector, un paso decisivo que sentó las bases legales y laborales de la actividad. En reconocimiento a ese avance histórico, se estableció esa fecha como el Día del Camionero, que desde entonces se celebra anualmente.

Un sector clave para la economía y el abastecimiento

En un país extenso como la Argentina, donde gran parte del transporte de mercaderías se realiza por vía terrestre, el rol del camionero resulta insustituible. Según datos del sector logístico, más del 90% de las cargas internas se trasladan en camión, lo que convierte a esta actividad en un engranaje esencial del comercio, la industria y el consumo.

Durante situaciones críticas —como emergencias sanitarias, fenómenos climáticos o crisis económicas—, el transporte de cargas demostró ser un servicio esencial, garantizando la llegada de productos básicos a cada rincón del país.

Las condiciones del oficio y los desafíos actuales

Más allá del reconocimiento, la fecha también invita a reflexionar sobre las condiciones del trabajo camionero: largas jornadas, extensas distancias, tiempos lejos del hogar y la exigencia física y mental que impone la ruta. A esto se suman desafíos contemporáneos como el aumento de los costos logísticos, el estado de las rutas, la seguridad vial y la necesidad de incorporar nuevas tecnologías al transporte.

En los últimos años, el sector también avanzó en capacitaciones, profesionalización y mejoras en seguridad, con mayor conciencia sobre la importancia del descanso, la prevención de accidentes y la modernización de las flotas.

